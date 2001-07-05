Зинченко может перейти в «Ньюкасл»

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Британский журналист Тим Нэш на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Ньюкасл» готов вмешаться в борьбу с «Вулверхэмптоном» за Зинченко. На прошлой неделе «Волки» предложили за воспитанника «Шахтера» около 16 миллионов фунтов.Украинец в составе «Манчестер Сити» уже начал подготовку к новому сезону. Источник утверждает, что после сегодняшней тренировки Зинченко планирует поговорить с главным тренером «Горожан» Хосепом Гвардиолой и принять окончательное решение по смене клуба.Зинченко первый сезон после перехода в «Манчестер Сити» на правах аренды провел в «ПСВ». В прошлом году украинец решил остаться в Англии и сумел завоевать доверие тренерского штаба «Сити». Во всех турнирах Зинченко провел 14 матчей и стал вторым украинским победителем Премьер-лиги после экс-защитника «Арсенала» Олега Лужного.Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает 21-летнего футболиста в 7 миллионов евро.