Раздел: Спорт
Зинченко может перейти в «Ньюкасл»
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко получил новый вариант продолжения карьеры.
Британский журналист Тим Нэш на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Ньюкасл» готов вмешаться в борьбу с «Вулверхэмптоном» за Зинченко. На прошлой неделе «Волки» предложили за воспитанника «Шахтера» около 16 миллионов фунтов.
Украинец в составе «Манчестер Сити» уже начал подготовку к новому сезону. Источник утверждает, что после сегодняшней тренировки Зинченко планирует поговорить с главным тренером «Горожан» Хосепом Гвардиолой и принять окончательное решение по смене клуба.
Зинченко первый сезон после перехода в «Манчестер Сити» на правах аренды провел в «ПСВ». В прошлом году украинец решил остаться в Англии и сумел завоевать доверие тренерского штаба «Сити». Во всех турнирах Зинченко провел 14 матчей и стал вторым украинским победителем Премьер-лиги после экс-защитника «Арсенала» Олега Лужного.
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Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает 21-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
Британский журналист Тим Нэш на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Ньюкасл» готов вмешаться в борьбу с «Вулверхэмптоном» за Зинченко. На прошлой неделе «Волки» предложили за воспитанника «Шахтера» около 16 миллионов фунтов.
Украинец в составе «Манчестер Сити» уже начал подготовку к новому сезону. Источник утверждает, что после сегодняшней тренировки Зинченко планирует поговорить с главным тренером «Горожан» Хосепом Гвардиолой и принять окончательное решение по смене клуба.
Зинченко первый сезон после перехода в «Манчестер Сити» на правах аренды провел в «ПСВ». В прошлом году украинец решил остаться в Англии и сумел завоевать доверие тренерского штаба «Сити». Во всех турнирах Зинченко провел 14 матчей и стал вторым украинским победителем Премьер-лиги после экс-защитника «Арсенала» Олега Лужного.
Читайте также: Зинченко может продолжить карьеру в Испании
Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает 21-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
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