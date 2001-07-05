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«Реал» принял предложение «Ювентуса» по Роналду

«Реал» принял предложение «Ювентуса» по РоналдуЗвездный португальский нападающий Криштиану Роналду в ближайшие дни официально станет игроком «Ювентуса».

Испанский журналист Хосе Педрероль в эфире передачи «Jugones на El Chiringuito» сообщил о завершении переговоров между «Реалом» и «Ювентусом» по трансферу Роналду. За пятикратного обладателя «Золотого мяча» «Старая синьора» заплатит рекордные в истории итальянского футбола 100 миллионов евро.

Официальное подтверждение трансфера Роналду в «Ювентус» может состояться уже завтра в полдень. Чемпион Италии готовит особенную церемонию.

Ранее издание «Marca» раскрыло подробности личного контракта Роналду с «Ювентусом» - 33-летний форвард за четыре года в Турине заработает 120 миллионов евро.

Роналду в третий раз сменит клуб и станет вторым футболистом после Неймара, чья суммарная стоимость трансферов достигнет отметки в 200 миллионов евро.

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Криштиану Роналду выступал в «Реале» с 2009 года. Во всех турнирах форвард отыграл 439 матчей и забил рекордные в истории клуба 450 голов.
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 Теги: Роналду, Реал, Ювентус

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Сегодня, 18:17 » Автор: Иван Мартынов
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