Раздел: Спорт
«Реал» принял предложение «Ювентуса» по Роналду
Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду в ближайшие дни официально станет игроком «Ювентуса».
Испанский журналист Хосе Педрероль в эфире передачи «Jugones на El Chiringuito» сообщил о завершении переговоров между «Реалом» и «Ювентусом» по трансферу Роналду. За пятикратного обладателя «Золотого мяча» «Старая синьора» заплатит рекордные в истории итальянского футбола 100 миллионов евро.
Официальное подтверждение трансфера Роналду в «Ювентус» может состояться уже завтра в полдень. Чемпион Италии готовит особенную церемонию.
Ранее издание «Marca» раскрыло подробности личного контракта Роналду с «Ювентусом» - 33-летний форвард за четыре года в Турине заработает 120 миллионов евро.
Роналду в третий раз сменит клуб и станет вторым футболистом после Неймара, чья суммарная стоимость трансферов достигнет отметки в 200 миллионов евро.
Читайте также: «Реал» готов продать Роналду за 250 миллионов евро
Криштиану Роналду выступал в «Реале» с 2009 года. Во всех турнирах форвард отыграл 439 матчей и забил рекордные в истории клуба 450 голов.
Испанский журналист Хосе Педрероль в эфире передачи «Jugones на El Chiringuito» сообщил о завершении переговоров между «Реалом» и «Ювентусом» по трансферу Роналду. За пятикратного обладателя «Золотого мяча» «Старая синьора» заплатит рекордные в истории итальянского футбола 100 миллионов евро.
Официальное подтверждение трансфера Роналду в «Ювентус» может состояться уже завтра в полдень. Чемпион Италии готовит особенную церемонию.
Ранее издание «Marca» раскрыло подробности личного контракта Роналду с «Ювентусом» - 33-летний форвард за четыре года в Турине заработает 120 миллионов евро.
Роналду в третий раз сменит клуб и станет вторым футболистом после Неймара, чья суммарная стоимость трансферов достигнет отметки в 200 миллионов евро.
Читайте также: «Реал» готов продать Роналду за 250 миллионов евро
Криштиану Роналду выступал в «Реале» с 2009 года. Во всех турнирах форвард отыграл 439 матчей и забил рекордные в истории клуба 450 голов.
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