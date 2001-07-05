» » Уимблдон-2018: Серена, Кербер и Остапенко пробились в полуфинал
Раздел: Спорт  
0

Уимблдон-2018: Серена, Кербер и Остапенко пробились в полуфинал

Уимблдон-2018: Серена, Кербер и Остапенко пробились в полуфиналНа Уимблдоне сформировались полуфинальные пары в женском одиночном разряде.

Главная фаворитка турнира Серена Уильямс неожиданно столкнулась с проблемами в матче с Камилой Джорджи. Американка с пятью нереализованными брейк-поинтами проиграла первый сет, но больше не допустила подобных осечек. Два следующих сета Серена провела на недосягаемом для Джорджи уровне – Уильямс-младшая в каждой партии сделала по одному брейку и ни разу не подпустила соперницу к брейк-поинтам.

Юлия Гергес совершила камбэк в матче с Кики Бертенс и стала соперницей Серены Уильямс по полуфиналу. Во втором сете голландка отыгралась с счета 1:4, однако закрыть матч в двух сетах все-таки не смогла. В решающей партии Гергес сделала два брейка, а на своей подаче проиграла всего два мяча.

Анжелик Кербер в тяжелом матче вырвала победу над Дарьей Касаткиной и в седьмой раз в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Немка сделала шесть брейков и проиграла четыре гейма на своей подаче. Победа над Касаткиной позволила Кербер подняться на третью позицию в Чемпионской гонке WTA.

Елена Остапенко свою путевку в полуфинал забрала в матче с экс-четвертой ракеткой мира Доминикой Цибулковой. Теннисистка из Латвии привычно действовала в максимально агрессивной манере – за два сета Остапенко сделала пять брейков и в пять раз превзошла соперницу по активно выигранным
мячам.

Читайте также: Уимблдон-2018: Серена и Кербер выходят в четвертьфинал, поражение Плишковой

Результаты матчей 1/4 финала:

Доминика Цибулкова (Словакия) – Елена Остапенко (Латвия, 12) – 5:7, 4:6

Дарья Касаткина (Россия, 14) – Анжелик Кербер (Германия, 11) – 3:6, 5:7

Кики Бертенс (Нидерланды, 20) – Юлия Гергес (Германия, 13) – 6:3, 5:7, 1:6

Серена Уильямс (США, 25) – Камила Джорджи (Италия) – 3:6, 6:3, 6:4
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Уимблдон-2018, Серена Уильямс, Кербер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:46 » Автор: Иван Мартынов
     75
     0

Похожие новости по теме

Уимблдон-2018: Серена и Кербер выходят в четвертьфинал, поражение Плишковой Уимблдон-2018: Серена и Кербер выходят в четвертьфинал, поражение Плишковой

На Уимблдоне в женском одиночном разряде сформировалась восьмерка претенденток на титул.

Уимблдон-2018: сенсационное поражение Халеп, успехи Кербер и Остапенко Уимблдон-2018: сенсационное поражение Халеп, успехи Кербер и Остапенко

На Уимблдонском турнире в рамках женского одиночного разряда определились все участницы четвертого раунда.

Уимблдон-2018: Серена вышла в четвертый круг, камбэк Плишковой Уимблдон-2018: Серена вышла в четвертый круг, камбэк Плишковой

На травяных кортах Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде определились первые участницы четвертого раунда.

Уимблдон-2016: Серена Уильямс и Веснина поспорят за финал Уимблдон-2016: Серена Уильямс и Веснина поспорят за финал

Вслед за Анжелик Кербер и Винус Уильямс до полуфинала травяного мэйджора добрались Серена Уильямс и Елена Веснина.

Уимблдон-2016: сестры Уильямс, Кербер и Халеп шагнули в четвертьфинал Уимблдон-2016: сестры Уильямс, Кербер и Халеп шагнули в четвертьфинал

На Уимблдонском турнире в женском одиночном разряде сформировались четвертьфинальные пары.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх