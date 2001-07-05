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Уимблдон-2018: Серена, Кербер и Остапенко пробились в полуфинал
На Уимблдоне сформировались полуфинальные пары в женском одиночном разряде.
Главная фаворитка турнира Серена Уильямс неожиданно столкнулась с проблемами в матче с Камилой Джорджи. Американка с пятью нереализованными брейк-поинтами проиграла первый сет, но больше не допустила подобных осечек. Два следующих сета Серена провела на недосягаемом для Джорджи уровне – Уильямс-младшая в каждой партии сделала по одному брейку и ни разу не подпустила соперницу к брейк-поинтам.
Юлия Гергес совершила камбэк в матче с Кики Бертенс и стала соперницей Серены Уильямс по полуфиналу. Во втором сете голландка отыгралась с счета 1:4, однако закрыть матч в двух сетах все-таки не смогла. В решающей партии Гергес сделала два брейка, а на своей подаче проиграла всего два мяча.
Анжелик Кербер в тяжелом матче вырвала победу над Дарьей Касаткиной и в седьмой раз в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Немка сделала шесть брейков и проиграла четыре гейма на своей подаче. Победа над Касаткиной позволила Кербер подняться на третью позицию в Чемпионской гонке WTA.
Елена Остапенко свою путевку в полуфинал забрала в матче с экс-четвертой ракеткой мира Доминикой Цибулковой. Теннисистка из Латвии привычно действовала в максимально агрессивной манере – за два сета Остапенко сделала пять брейков и в пять раз превзошла соперницу по активно выигранным
мячам.
Читайте также: Уимблдон-2018: Серена и Кербер выходят в четвертьфинал, поражение Плишковой
Результаты матчей 1/4 финала:
Доминика Цибулкова (Словакия) – Елена Остапенко (Латвия, 12) – 5:7, 4:6
Дарья Касаткина (Россия, 14) – Анжелик Кербер (Германия, 11) – 3:6, 5:7
Кики Бертенс (Нидерланды, 20) – Юлия Гергес (Германия, 13) – 6:3, 5:7, 1:6
Серена Уильямс (США, 25) – Камила Джорджи (Италия) – 3:6, 6:3, 6:4
Главная фаворитка турнира Серена Уильямс неожиданно столкнулась с проблемами в матче с Камилой Джорджи. Американка с пятью нереализованными брейк-поинтами проиграла первый сет, но больше не допустила подобных осечек. Два следующих сета Серена провела на недосягаемом для Джорджи уровне – Уильямс-младшая в каждой партии сделала по одному брейку и ни разу не подпустила соперницу к брейк-поинтам.
Юлия Гергес совершила камбэк в матче с Кики Бертенс и стала соперницей Серены Уильямс по полуфиналу. Во втором сете голландка отыгралась с счета 1:4, однако закрыть матч в двух сетах все-таки не смогла. В решающей партии Гергес сделала два брейка, а на своей подаче проиграла всего два мяча.
Анжелик Кербер в тяжелом матче вырвала победу над Дарьей Касаткиной и в седьмой раз в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Немка сделала шесть брейков и проиграла четыре гейма на своей подаче. Победа над Касаткиной позволила Кербер подняться на третью позицию в Чемпионской гонке WTA.
Елена Остапенко свою путевку в полуфинал забрала в матче с экс-четвертой ракеткой мира Доминикой Цибулковой. Теннисистка из Латвии привычно действовала в максимально агрессивной манере – за два сета Остапенко сделала пять брейков и в пять раз превзошла соперницу по активно выигранным
мячам.
Читайте также: Уимблдон-2018: Серена и Кербер выходят в четвертьфинал, поражение Плишковой
Результаты матчей 1/4 финала:
Доминика Цибулкова (Словакия) – Елена Остапенко (Латвия, 12) – 5:7, 4:6
Дарья Касаткина (Россия, 14) – Анжелик Кербер (Германия, 11) – 3:6, 5:7
Кики Бертенс (Нидерланды, 20) – Юлия Гергес (Германия, 13) – 6:3, 5:7, 1:6
Серена Уильямс (США, 25) – Камила Джорджи (Италия) – 3:6, 6:3, 6:4
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