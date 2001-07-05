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Роналду официально стал игроком «Ювентуса»

Роналду официально стал игроком «Ювентуса»Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду покинул «Реал» и перешел в «Ювентус».

«Реал» посредством официального сайта подтвердил переход Роналду в «Ювентус». Согласно данным портала «Трансфермаркет», за 33-летнего португальца испанский гранд выручил рекордные в истории клуба 105 миллионов евро.

«Трансфер Роналду в «Ювентус» состоялся по просьбе футболиста. «Реал» хочет выразить свою благодарность игроку. Помимо завоеванных трофеев в течении этих 9 лет, Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и успеха. Для «Реала» Роналду всегда будет одним из великих символов и уникальным примером для следующих поколений», - говорится в заявлении «Реала».

Роналду в 2009 году перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» за 93 миллиона евро. За 9 лет в Мадриде португалец помог «Сливочным» завоевать 13 трофеев, включая три подряд победы в Лиге Чемпионов.

В футболке «Реала» Роналду во всех турнирах провел 438 матчей – Криштиану забил рекордные в истории клуба 450 голов и отдал 131 результативную передачу.

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Переход Криштиану Роналду в «Ювентус» повлечет за собой новые громкие трансферы. В качестве замены лучшему бомбардиру «Реал» планирует подписать Харри Кейна («Тоттенхэм»), Эдена Азара («Челси») или Килиана Мбаппе («ПСЖ»), а «Ювентус» продаст Гонсало Игуаина.
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 Теги: Ювентус, Роналду, трансфер

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Сегодня, 19:52 » Автор: Иван Мартынов
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