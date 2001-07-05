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Трансфер Роналду в «Ювентус» - в пятерке крупнейших в истории футбола
Переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» стал седьмой 100-миллионной сделкой в истории футбола.
«Ювентус» за пятикратного обладателя «Золотого мяча» заплатил рекордные в истории итальянского футбола 112 миллионов евро, а Роналду стал вторым футболистом после бразильца Неймара, чья сумма трансферов превысила 200 миллионов евро.
Как и Неймар, Роналду дважды входит в топ-10 крупнейших трансферов в истории. В 2009 году «Реал» за Криштиану заплатил «Манчестер Юнайтед» 94 миллиона евро.
Топ-10 крупнейших трансферов в истории футбола:
1. Неймар (Бразилия, 2017) – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро
2. Килиан Мбаппе (Франция, 2018) – из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн евро
3. Филиппе Коутиньо (Бразилия, 2018) – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 125 млн евро
4. Криштиану Роналду (Португалия, 2018) – из «Реала» в «Ювентус» за 112 млн евро
5. Поль Погба (Франция, 2016) – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро
Читайте также: От Буффона до Игуаина: символическая сборная крупнейших трансферов в истории футбола
6. Усмана Дембеле (Франция, 2017) – из «Боруссии» Д в «Барселону» за 105 млн евро
7. Гарет Бэйл (Уэльс, 2013) – из «Тоттенхэма» в «Реал» за 101 млн евро
8. Криштиану Роналду (Португалия, 2009) – из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» за 94 млн евро
9. Гонсало Игуаин (Аргентина, 2016) – из «Наполи» в «Ювентус» за 90 млн евро
10. Неймар (Бразилия, 2013) – из «Сантоса» в «Барселону» за 88,2 млн евро
«Ювентус» за пятикратного обладателя «Золотого мяча» заплатил рекордные в истории итальянского футбола 112 миллионов евро, а Роналду стал вторым футболистом после бразильца Неймара, чья сумма трансферов превысила 200 миллионов евро.
Как и Неймар, Роналду дважды входит в топ-10 крупнейших трансферов в истории. В 2009 году «Реал» за Криштиану заплатил «Манчестер Юнайтед» 94 миллиона евро.
Топ-10 крупнейших трансферов в истории футбола:
1. Неймар (Бразилия, 2017) – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро
2. Килиан Мбаппе (Франция, 2018) – из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн евро
3. Филиппе Коутиньо (Бразилия, 2018) – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 125 млн евро
4. Криштиану Роналду (Португалия, 2018) – из «Реала» в «Ювентус» за 112 млн евро
5. Поль Погба (Франция, 2016) – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро
Читайте также: От Буффона до Игуаина: символическая сборная крупнейших трансферов в истории футбола
6. Усмана Дембеле (Франция, 2017) – из «Боруссии» Д в «Барселону» за 105 млн евро
7. Гарет Бэйл (Уэльс, 2013) – из «Тоттенхэма» в «Реал» за 101 млн евро
8. Криштиану Роналду (Португалия, 2009) – из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» за 94 млн евро
9. Гонсало Игуаин (Аргентина, 2016) – из «Наполи» в «Ювентус» за 90 млн евро
10. Неймар (Бразилия, 2013) – из «Сантоса» в «Барселону» за 88,2 млн евро
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