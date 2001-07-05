Раздел: Спорт
Франция обыграла Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018
Сборная Франции остановила грозную атаку Бельгии и стала первым финалистом чемпионата мира в России.
Первый тайм прошел в обоюдных атаках – у Бельгии отличные моменты упустили Азар и Алдервейрелд, Франция ответила активностью Мбаппе и нереализованным выходом один на один от Павара.
Ключевой момент матча произошел на 51-й минуте – Гризманн навесил с углового, а Умтити оторвался от опекуна и головой отправил мяч в ближний угол.
У Бельгии оставалось достаточно времени, чтобы как минимум сравнять счет, однако подопечные Роберто Мартинеса сбились на верховые передачи, к чему оборона Франции была полностью готова.
В концовке матча в контратаках французы были гораздо ближе ко второму голу, чем Бельгия к переводу финала в овертайм. Если бы не Куртуа, парировавший удары Гризманна и Толиссо, то интрига в матче не сохранилась бы до финального свистка.
Сборная Франции в третий раз и впервые с 2006 года вышла в финал чемпионата мира, а соперник «Трехцветных» по решающему матчу определится в завтрашней битве между Хорватией и Англией.
Бельгия свой путь на Мундиале завершит матчем за третье место против неудачника второго полуфинала.
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Франция — Бельгия 1:0
Гол: Умтити, 51
Франция: Льорис — Павар, Умтити, Варан, Эрнандес — Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86) — Гризманн, Жиру (Нзонзи, 85), Мбаппе.
Бельгия: Куртуа — Вертонген, Компани, Алдервейрельд — Витсель, де Брюйне, Феллаини (Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Шадли (Батшуайи, 90+1) — Лукаку.
Предупреждения: Канте, Мбаппе — Алдерверельд, Э. Азар, Вертонген
Первый тайм прошел в обоюдных атаках – у Бельгии отличные моменты упустили Азар и Алдервейрелд, Франция ответила активностью Мбаппе и нереализованным выходом один на один от Павара.
Ключевой момент матча произошел на 51-й минуте – Гризманн навесил с углового, а Умтити оторвался от опекуна и головой отправил мяч в ближний угол.
У Бельгии оставалось достаточно времени, чтобы как минимум сравнять счет, однако подопечные Роберто Мартинеса сбились на верховые передачи, к чему оборона Франции была полностью готова.
В концовке матча в контратаках французы были гораздо ближе ко второму голу, чем Бельгия к переводу финала в овертайм. Если бы не Куртуа, парировавший удары Гризманна и Толиссо, то интрига в матче не сохранилась бы до финального свистка.
Сборная Франции в третий раз и впервые с 2006 года вышла в финал чемпионата мира, а соперник «Трехцветных» по решающему матчу определится в завтрашней битве между Хорватией и Англией.
Бельгия свой путь на Мундиале завершит матчем за третье место против неудачника второго полуфинала.
Читайте также: Трансфер Роналду в «Ювентус» - в пятерке крупнейших в истории футбола
Франция — Бельгия 1:0
Гол: Умтити, 51
Франция: Льорис — Павар, Умтити, Варан, Эрнандес — Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86) — Гризманн, Жиру (Нзонзи, 85), Мбаппе.
Бельгия: Куртуа — Вертонген, Компани, Алдервейрельд — Витсель, де Брюйне, Феллаини (Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Шадли (Батшуайи, 90+1) — Лукаку.
Предупреждения: Канте, Мбаппе — Алдерверельд, Э. Азар, Вертонген
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