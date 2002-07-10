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«Барселона» за 35 миллионов подписала французского защитника

«Барселона» за 35 миллионов подписала французского защитникаЧемпион Испании «Барселона» объявила о переходе защитника «Севильи» Клемана Лангле.

За 23-летнего центрального защитника «Барселона» заплатила 35,9 миллиона евро. Именно эта сумма была прописана в контракте Лангле с «Севильей».

Сделка по Лангле стала одной из самых успешных в истории «Севильи». Андалусийцы в январе 2017 года заплатили за француза всего 5,4 миллиона евро.

Лангле подписал с «Барселоной» контракт до 30 июня 2023 года. Каталонцы сразу же прописали в контракте впечатляющую сумму отступных – 300 миллионов евро.

За полтора сезона в Испании Лангле во всех турнирах отыграл 73 матча, забив 4 гола. Во французской Лиге 1 на счету новичка «Барселоны» 18 матчей.

В связи с трансфером Лангле «Барселона» отпустит одного из героев чемпионата мира Йерри Мину. Защитник сборной Колумбии за 24 миллиона евро перейдет в «Эвертон».

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Клемен Лангле стал вторым приобретением «Барселоны» в летний период трансферов. Ранее каталонцы выложили более 30 миллионов евро за бразильского полузащитника Артура.
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 Теги: чемпионат Испании, Барселона, трансфер

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Сегодня, 16:41 » Автор: Иван Мартынов
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