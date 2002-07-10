«Барселона» за 35 миллионов подписала французского защитника

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За 23-летнего центрального защитника «Барселона» заплатила 35,9 миллиона евро. Именно эта сумма была прописана в контракте Лангле с «Севильей».Сделка по Лангле стала одной из самых успешных в истории «Севильи». Андалусийцы в январе 2017 года заплатили за француза всего 5,4 миллиона евро.Лангле подписал с «Барселоной» контракт до 30 июня 2023 года. Каталонцы сразу же прописали в контракте впечатляющую сумму отступных – 300 миллионов евро.За полтора сезона в Испании Лангле во всех турнирах отыграл 73 матча, забив 4 гола. Во французской Лиге 1 на счету новичка «Барселоны» 18 матчей.В связи с трансфером Лангле «Барселона» отпустит одного из героев чемпионата мира Йерри Мину. Защитник сборной Колумбии за 24 миллиона евро перейдет в «Эвертон».Клемен Лангле стал вторым приобретением «Барселоны» в летний период трансферов. Ранее каталонцы выложили более 30 миллионов евро за бразильского полузащитника Артура.