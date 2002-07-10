Раздел: Спорт
«Барселона» за 35 миллионов подписала французского защитника
Чемпион Испании «Барселона» объявила о переходе защитника «Севильи» Клемана Лангле.
За 23-летнего центрального защитника «Барселона» заплатила 35,9 миллиона евро. Именно эта сумма была прописана в контракте Лангле с «Севильей».
Сделка по Лангле стала одной из самых успешных в истории «Севильи». Андалусийцы в январе 2017 года заплатили за француза всего 5,4 миллиона евро.
Лангле подписал с «Барселоной» контракт до 30 июня 2023 года. Каталонцы сразу же прописали в контракте впечатляющую сумму отступных – 300 миллионов евро.
За полтора сезона в Испании Лангле во всех турнирах отыграл 73 матча, забив 4 гола. Во французской Лиге 1 на счету новичка «Барселоны» 18 матчей.
В связи с трансфером Лангле «Барселона» отпустит одного из героев чемпионата мира Йерри Мину. Защитник сборной Колумбии за 24 миллиона евро перейдет в «Эвертон».
Читайте также: «Барселона» подписала полузащитника сборной Португалии
Клемен Лангле стал вторым приобретением «Барселоны» в летний период трансферов. Ранее каталонцы выложили более 30 миллионов евро за бразильского полузащитника Артура.
За 23-летнего центрального защитника «Барселона» заплатила 35,9 миллиона евро. Именно эта сумма была прописана в контракте Лангле с «Севильей».
Сделка по Лангле стала одной из самых успешных в истории «Севильи». Андалусийцы в январе 2017 года заплатили за француза всего 5,4 миллиона евро.
Лангле подписал с «Барселоной» контракт до 30 июня 2023 года. Каталонцы сразу же прописали в контракте впечатляющую сумму отступных – 300 миллионов евро.
За полтора сезона в Испании Лангле во всех турнирах отыграл 73 матча, забив 4 гола. Во французской Лиге 1 на счету новичка «Барселоны» 18 матчей.
В связи с трансфером Лангле «Барселона» отпустит одного из героев чемпионата мира Йерри Мину. Защитник сборной Колумбии за 24 миллиона евро перейдет в «Эвертон».
Читайте также: «Барселона» подписала полузащитника сборной Португалии
Клемен Лангле стал вторым приобретением «Барселоны» в летний период трансферов. Ранее каталонцы выложили более 30 миллионов евро за бразильского полузащитника Артура.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
220
0
Также советуем посмотреть
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
- Полякам не обійтися без українців
- «Протестные настроения» в РФ изобразили на новой карикатуре
- Польща – Україна: деякі роздуми
- Сеть насмешило «нежное» фото Путина на Валааме
- Почему Кремль боится слогана «Слава Украине»
- «Евробляхеры» и дождь
- Пицца в помощь: девушка придумала забавный способ сообщить о беременности
- Битва за «бляхи»
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост
- Массовый психоз в России
- «В ядах – не новичок»: свежая карикатура на скандал вокруг России
- Возврат Крыма и Донбасса – вопрос не одного года
- Штаб ООС рассказал о текущей ситуации на Донбассе
- Элита: украинский чиновник повеселил ковром посреди села
- И смех, и грех: создан надувной матрас для ценителей черного юмора
- Забавные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Уход Роналду из Реала высмеяли свежими мемами
- Уморительные ситуации, которые могли произойти только в России
- В НАТО раскритиковали РФ из-за активности на Донбассе
- Лиса, ставшая домашним питомцем, покорила Instagram
Оставьте свой комментарий