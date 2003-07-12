«Шахтер» объявил о переходе экс-тренера «Барселоны»

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Карраско возглавил команду «Шахтера» U-19, сообщил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин. Подробности контракта не разглашаются.Карраско до переезда в Украину 12 лет работал в системе «Барселоны». Через руки новоиспеченного наставника «Шахтера» прошли многие футболисты, в настоящее время выступающие в топ-чемпионатах Европы.Помимо работы в «Барселоне» Карраско работал в Грузии, Австралии и Турции. Перед назначением в «Шахтере» испанец возглавлял турецкий «Карабюкспор».«Для меня это огромный шаг вперед. Я много лет провел в системе «Барселоны», работал главным тренером, координатором нескольких возрастных групп, отвечал за разработку методологии и программ занятий. Теперь постараюсь передать свои знания и опыт новой команде и всей Академии.Главная задача на сезон с «Шахтером» U19 – занять самую высокую позицию в чемпионате Украины, а также хорошо выступить и далеко продвинуться в Юношеской лиге УЕФА, потому что этот турнир является отличной мотивацией для ребят», - цитирует Карраско официальный сайт «Шахтера».На посту главного тренера «Шахтера» U-19 Андреас Карраско заменил украинского тренера Сергея Шищенко.