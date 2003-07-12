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«Шахтер» объявил о переходе экс-тренера «Барселоны»

«Шахтер» объявил о переходе экс-тренера «Барселоны»Чемпион Украины «Шахтер» подтвердил назначение испанского специалиста Андреаса Карраско.

Карраско возглавил команду «Шахтера» U-19, сообщил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин. Подробности контракта не разглашаются.
Карраско до переезда в Украину 12 лет работал в системе «Барселоны». Через руки новоиспеченного наставника «Шахтера» прошли многие футболисты, в настоящее время выступающие в топ-чемпионатах Европы.

Помимо работы в «Барселоне» Карраско работал в Грузии, Австралии и Турции. Перед назначением в «Шахтере» испанец возглавлял турецкий «Карабюкспор».

«Для меня это огромный шаг вперед. Я много лет провел в системе «Барселоны», работал главным тренером, координатором нескольких возрастных групп, отвечал за разработку методологии и программ занятий. Теперь постараюсь передать свои знания и опыт новой команде и всей Академии.

Главная задача на сезон с «Шахтером» U19 – занять самую высокую позицию в чемпионате Украины, а также хорошо выступить и далеко продвинуться в Юношеской лиге УЕФА, потому что этот турнир является отличной мотивацией для ребят», - цитирует Карраско официальный сайт «Шахтера».

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На посту главного тренера «Шахтера» U-19 Андреас Карраско заменил украинского тренера Сергея Шищенко.
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 Теги: чемпионат Украины, Шахтер

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Сегодня, 18:50 » Автор: Иван Мартынов
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