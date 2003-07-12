Раздел: Спорт
Андерсон за шесть часов обыграл Иснера в полуфинале Уимблдона
Кевин Андерсон и Джон Иснер в полуфинале Уимблдона выдали один из самых драматичных матчей в истории тенниса.
На старте матча теннисисты предсказуемо держали свою подачу – первый сет на тайбрейке, отыгравшись со счета 2:4, взял Андерсон, но второй партии Иснер организовал 20 виннерсов и сравнял счет.
Первый брейк в матче в концовке третьего сета сделал Андерсон, однако южноафриканец ухитрился сразу же отдать свою подачу. На тайбрейке Андерсон упустил еще два сет-бола и оказался в шаге от вылета с турнира.
Четвертый сет остался за Андерсоном – Иснер дважды проиграл свою подачу и окончательно расстался с надеждой избежать очередного марафонского матча на травяных кортах Лондона.
По ходу решающего сета изнемогающий от усталости Иснер отыграл два брейк-поинта и несколько раз спас свою подачу со счета 0:30. Андерсон подавал вторым и не имел права на ошибку, что не мешало африканцу практически без борьбы забирать один гейм за другим. При счете 17:17 Андерсон добрался до двойного брейк-поинта, но Иснер выдал два эйса и остался в игре.
Развязка второго по продолжительности матча в истории Уимблдона наступила в 29-м гейме – Иснер допустил тройной брейк-поинт и не смог в очередной раз спасти свою подачу. Андерсон уверенно подал на матч и во второй раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.
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Чтобы обыграть Джона Иснера, Кевину Андерсону пришлось подать 49 эйсов и выполнить 118 виннерсов при 24 невынужденных ошибках.
В финале Уимблдона Андерсон сыграет с победителем суперматча между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.
Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – Джон Иснер (США, 9) – 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24
На старте матча теннисисты предсказуемо держали свою подачу – первый сет на тайбрейке, отыгравшись со счета 2:4, взял Андерсон, но второй партии Иснер организовал 20 виннерсов и сравнял счет.
Первый брейк в матче в концовке третьего сета сделал Андерсон, однако южноафриканец ухитрился сразу же отдать свою подачу. На тайбрейке Андерсон упустил еще два сет-бола и оказался в шаге от вылета с турнира.
Четвертый сет остался за Андерсоном – Иснер дважды проиграл свою подачу и окончательно расстался с надеждой избежать очередного марафонского матча на травяных кортах Лондона.
По ходу решающего сета изнемогающий от усталости Иснер отыграл два брейк-поинта и несколько раз спас свою подачу со счета 0:30. Андерсон подавал вторым и не имел права на ошибку, что не мешало африканцу практически без борьбы забирать один гейм за другим. При счете 17:17 Андерсон добрался до двойного брейк-поинта, но Иснер выдал два эйса и остался в игре.
Развязка второго по продолжительности матча в истории Уимблдона наступила в 29-м гейме – Иснер допустил тройной брейк-поинт и не смог в очередной раз спасти свою подачу. Андерсон уверенно подал на матч и во второй раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.
Читайте также: Уимблдон-2018: Федерер покидает Лондон, Джокович и Надаль в полуфинале
Чтобы обыграть Джона Иснера, Кевину Андерсону пришлось подать 49 эйсов и выполнить 118 виннерсов при 24 невынужденных ошибках.
В финале Уимблдона Андерсон сыграет с победителем суперматча между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.
Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – Джон Иснер (США, 9) – 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24
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