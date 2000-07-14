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Раздел: Спорт  
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Усик может не приехать в Москву на бой с Гассиевым

Усик может не приехать в Москву на бой с ГассиевымРешающий бой Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) вновь оказался под угрозой срыва.

Бой Усика и Гассиева в финале WBSS за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе должен состояться в Москве в следующую субботу, 22 июля.

Промоутер украинского боксера Эгис Климас в комментарии для «Boxing Scene» посетовал на организационные проблемы перед финалом. Климас дал понять руководству Суперсерии, что Усик проигнорирует бой с Гассиевым, если его минимальные требования не будут выполнены.

«Организаторы не позаботились об отеле, охране и перелете для Усика, хотя до боя осталась неделя. Им нужно со всем разобраться, если они хотят увидеть нас в Москве. Крайний срок – понедельник. В этот день, надеюсь, Александр сядет в самолет», - заявил Климас.

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Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
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 Теги: Усик, Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия

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Вчера, 23:37 » Автор: Иван Мартынов
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