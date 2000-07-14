Раздел: Спорт
Усик может не приехать в Москву на бой с Гассиевым
Решающий бой Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) вновь оказался под угрозой срыва.
Бой Усика и Гассиева в финале WBSS за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе должен состояться в Москве в следующую субботу, 22 июля.
Промоутер украинского боксера Эгис Климас в комментарии для «Boxing Scene» посетовал на организационные проблемы перед финалом. Климас дал понять руководству Суперсерии, что Усик проигнорирует бой с Гассиевым, если его минимальные требования не будут выполнены.
«Организаторы не позаботились об отеле, охране и перелете для Усика, хотя до боя осталась неделя. Им нужно со всем разобраться, если они хотят увидеть нас в Москве. Крайний срок – понедельник. В этот день, надеюсь, Александр сядет в самолет», - заявил Климас.
Читайте также: Усик опроверг информацию о срыве боя с Гассиевым
Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
Бой Усика и Гассиева в финале WBSS за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе должен состояться в Москве в следующую субботу, 22 июля.
Промоутер украинского боксера Эгис Климас в комментарии для «Boxing Scene» посетовал на организационные проблемы перед финалом. Климас дал понять руководству Суперсерии, что Усик проигнорирует бой с Гассиевым, если его минимальные требования не будут выполнены.
«Организаторы не позаботились об отеле, охране и перелете для Усика, хотя до боя осталась неделя. Им нужно со всем разобраться, если они хотят увидеть нас в Москве. Крайний срок – понедельник. В этот день, надеюсь, Александр сядет в самолет», - заявил Климас.
Читайте также: Усик опроверг информацию о срыве боя с Гассиевым
Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
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