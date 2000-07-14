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«Динамо» интересуется вратарем сборной Ирана
Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» может подписать голкипера сборной Ирана Алиреза Бейранванда.
Интерес к 25-летнему вратарю «Персеполиса» у «Динамо» возник после успешного выступления Бейранванда на чемпионате мира в России. В матчах с Марокко, Испанией и Португалией голкипер пропустил всего два гола и парировал пенальти от Криштиану Роналду.
«Меня хотят подписать «Динамо» из Украины, «Бешикташ», «Торино», а также команды из Нидерландов и Португалии. Но предложение киевского «Динамо» является самым конкретным, они готовы предложить мне контракт. Также мне нравится вариант с «Торино», - приводит слова иранца портал 90tv.ir.
Бейранванд выступает в «Персеполисе» с июля 2016 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает вратаря сборной Ирана в 1,2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2021 года.
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В случае перехода в «Динамо» Алирез Бейранванд за игровое время будет конкурировать с Денисом Бойко, Максимом Ковалем, Артуром Рудько и Георгием Бущаном.
Интерес к 25-летнему вратарю «Персеполиса» у «Динамо» возник после успешного выступления Бейранванда на чемпионате мира в России. В матчах с Марокко, Испанией и Португалией голкипер пропустил всего два гола и парировал пенальти от Криштиану Роналду.
«Меня хотят подписать «Динамо» из Украины, «Бешикташ», «Торино», а также команды из Нидерландов и Португалии. Но предложение киевского «Динамо» является самым конкретным, они готовы предложить мне контракт. Также мне нравится вариант с «Торино», - приводит слова иранца портал 90tv.ir.
Бейранванд выступает в «Персеполисе» с июля 2016 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает вратаря сборной Ирана в 1,2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2021 года.
Читайте также: «Динамо» интересуется форвардом сборной Болгарии
В случае перехода в «Динамо» Алирез Бейранванд за игровое время будет конкурировать с Денисом Бойко, Максимом Ковалем, Артуром Рудько и Георгием Бущаном.
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