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«Динамо» интересуется вратарем сборной Ирана

«Динамо» интересуется вратарем сборной ИранаВице-чемпион Украины киевское «Динамо» может подписать голкипера сборной Ирана Алиреза Бейранванда.

Интерес к 25-летнему вратарю «Персеполиса» у «Динамо» возник после успешного выступления Бейранванда на чемпионате мира в России. В матчах с Марокко, Испанией и Португалией голкипер пропустил всего два гола и парировал пенальти от Криштиану Роналду.

«Меня хотят подписать «Динамо» из Украины, «Бешикташ», «Торино», а также команды из Нидерландов и Португалии. Но предложение киевского «Динамо» является самым конкретным, они готовы предложить мне контракт. Также мне нравится вариант с «Торино», - приводит слова иранца портал 90tv.ir.

Бейранванд выступает в «Персеполисе» с июля 2016 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает вратаря сборной Ирана в 1,2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2021 года.

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В случае перехода в «Динамо» Алирез Бейранванд за игровое время будет конкурировать с Денисом Бойко, Максимом Ковалем, Артуром Рудько и Георгием Бущаном.
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, трансфер

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Сегодня, 12:42 » Автор: Иван Мартынов
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