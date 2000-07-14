Федерация бокса России: «Предоставим Усику самые лучшие условия»

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Накануне промоутер Усика Эгис Климас сообщил, что у команды украинского боксера есть вопросы по организации предстоящего супербоя, назначенного на 21 июля. По словам Климаса, организаторы вечера бокса в Москве не позаботились об отеле, охране и перелете для Усика.«Мы не понимаем, в чем недовольство команды украинского боксера. Пусть покажут хотя бы одно официальное обращение, согласованное с организатором WBSS, на которое мы не ответили, или озвучат условия, которые мы не выполнили, или скажут, с чем мы не помогли.На данный момент у нас есть продуктивное взаимодействие и полное взаимопонимание с организаторами Суперсерии. И мы со всей ответственностью можем заверить, что абсолютно все пункты по этому договору выполнены на 100%.Еще раз хочу отметить, что мы со своей стороны предоставим Александру Усику и его команде самые лучшие условия. Если украинская сторона обратится к нам за помощью, которая будет согласована с Суперсерией, мы сразу же выполним все их пожелания и просьбы. Мы сделаем все возможное, чтобы все участники, гости и болельщики остались довольны», - приводит слова Кремлева «Спорт-Экспресс».Представители Усика готовы ждать до понедельника. Если же условия украинского боксера не будут приняты, финал Суперсии будет сорван. При этом промоутер Усика Александр Красюк дал понять, что чемпионский бой с Гассиевым в любом случае состоится, но не в рамках Суперсеии.Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.