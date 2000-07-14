Бельгия уверенно обыграла Англию в матче за бронзу ЧМ-2018

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Первый шаг к национальному рекорду бельгийцы сделали уже на четвертой минуте – Шадли с фланга прострелил на Менье, а защитник «ПСЖ» в касание распечатал ворота Пикфорда и стал десятым игроком «Дьяволов», забивавшим на Мундиале в России.Шанс вернуться в игру у англичан был на 70-й минуте, когда Дайер перебросил Куртуа и готовился отмечать взятие ворот, но Альдервейрельд в отчаянном подкате выбил мяч из пустых ворот.На 82-й минуте Бельгия в контратаке окончательно решила судьбу бронзы – Азар получил мяч от де Брюйне и хладнокровно отправил мяч в ближний угол.Сборная Бельгии с шестью победами в семи матчах и 16-ю голами побила рекорд 1986 года, когда на Мундиале в Мексике бельгийцы заняли четвертое место.— Англия 2:0Голы: Менье, 4, Э. Азар, 82Куртуа — Альдервейрельд, Компани, Вертонген — Менье, Витсель, Тилеманс (Дембеле, 78), Шадли (Вермален, 39) — Де Брюйне, Лукаку (Мертенс, 60), Э. Азар.: Пикфорд — Джонс, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Делф, Дайер, Лофтус-Чик (Алли, 84), Роуз (Лингард, 46) — Стерлинг (Рашфорд, 46), Кейн.Предупреждения: Витсель — Стоунз, МагуайрПобедитель чемпионата мира в России определится в завтрашнем матче между Францией и Хорватией. Начало финала – в 18:00 по киевскому времени.