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«Динамо» на сборах обыграло чемпиона Чехии
Киевское «Динамо» ударно завершило тренировочный сбор в Австрии.
В заключительном контрольном матче на австрийской земле команда Александра Хацкевича свою готовность к новому сезону проверяла на фоне участника группового раунда Лиги Чемпионов чешской «Виктории».
Первый тайм команды провели на низких скоростях, а потому не удивительно, что команды ушли на перерыв при нулевом счете. С возобновлением игры киевляне прибавили и смогли захватить инициативу.
На 61-й минуте Беседин в борьбе с защитником «Виктории» сумел переправить мяч на Буяльского, а Виталий с дальней дистанции точно пробил в дальний нижний угол.
Вскоре у Беседина был шанс удвоить счет, однако основной форвард «Динамо» из убойной позиции пробил мимо ворот. Неточность Артема исправил
Смирный, реализовавший выход один на один с вратарем.
«Динамо» завершает сборы в Австрии и возвращается в Киев. В следующую субботу киевляне в Одессе в матче с «Шахтером» поспорят за Суперкубок Украины.
Читайте также: «Динамо» обыграло «Карабах» на сборах в Австрии
Динамо – Виктория 2:0
Голы: Буяльский, 61, Смирный, 87
Динамо: Бойко – Морозюк (Шабанов, 65), Кадар, Бурда, Кендзера – Калитвинцев (Андриевский, 65), Цыганков (Смирный, 78), Буяльский (Сидорчук, 70), Шепелев (Шапаренко, 65), Че Че (Гармаш, 78) – Беседин
В заключительном контрольном матче на австрийской земле команда Александра Хацкевича свою готовность к новому сезону проверяла на фоне участника группового раунда Лиги Чемпионов чешской «Виктории».
Первый тайм команды провели на низких скоростях, а потому не удивительно, что команды ушли на перерыв при нулевом счете. С возобновлением игры киевляне прибавили и смогли захватить инициативу.
На 61-й минуте Беседин в борьбе с защитником «Виктории» сумел переправить мяч на Буяльского, а Виталий с дальней дистанции точно пробил в дальний нижний угол.
Вскоре у Беседина был шанс удвоить счет, однако основной форвард «Динамо» из убойной позиции пробил мимо ворот. Неточность Артема исправил
Смирный, реализовавший выход один на один с вратарем.
«Динамо» завершает сборы в Австрии и возвращается в Киев. В следующую субботу киевляне в Одессе в матче с «Шахтером» поспорят за Суперкубок Украины.
Читайте также: «Динамо» обыграло «Карабах» на сборах в Австрии
Динамо – Виктория 2:0
Голы: Буяльский, 61, Смирный, 87
Динамо: Бойко – Морозюк (Шабанов, 65), Кадар, Бурда, Кендзера – Калитвинцев (Андриевский, 65), Цыганков (Смирный, 78), Буяльский (Сидорчук, 70), Шепелев (Шапаренко, 65), Че Че (Гармаш, 78) – Беседин
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