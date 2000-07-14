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ЧМ-2018. Бельгия бьет Англию в матче за бронзу. Видео
Все голые и опасные моменты очередного игрового дня чемпионата мира по футболу.
Бельгия во второй раз на турнире всухую обыграла Англию и впервые в истории стала призером Мундиаля. Голы Томаса Менье и Эдена Азара надежной игрой на последнем рубеже подкрепил Тибо Куртуа, ставший первым вратарем в истории сборной, не пропустившим в матче плей-офф.
Роберто Мартинес (Бельгия): «Мы забили больше всех, у нас забили 10 игроков. Это рекорды, которые показывают силу Бельгии. Нейтральным болельщикам наш футбол понравился. Это самая большая гордость».
Гарет Саутгейт (Англия): «Англия пока не входит в четверку лучших сборных мира, однако мы гордимся тем, как провели чемпионат. Нам немного не хватило против более опытных соперников, но это был замечательный для нас турнир. От своих ребят я не мог просить большего».
Читайте также: Бельгия уверенно обыграла Англию в матче за бронзу ЧМ-2018
Бельгия – Англия 2:0
Голы: Менье, 4, Азар, 82
Бельгия во второй раз на турнире всухую обыграла Англию и впервые в истории стала призером Мундиаля. Голы Томаса Менье и Эдена Азара надежной игрой на последнем рубеже подкрепил Тибо Куртуа, ставший первым вратарем в истории сборной, не пропустившим в матче плей-офф.
Роберто Мартинес (Бельгия): «Мы забили больше всех, у нас забили 10 игроков. Это рекорды, которые показывают силу Бельгии. Нейтральным болельщикам наш футбол понравился. Это самая большая гордость».
Гарет Саутгейт (Англия): «Англия пока не входит в четверку лучших сборных мира, однако мы гордимся тем, как провели чемпионат. Нам немного не хватило против более опытных соперников, но это был замечательный для нас турнир. От своих ребят я не мог просить большего».
Читайте также: Бельгия уверенно обыграла Англию в матче за бронзу ЧМ-2018
Бельгия – Англия 2:0
Голы: Менье, 4, Азар, 82
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