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Раздел: Спорт  
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ЧМ-2018. Бельгия бьет Англию в матче за бронзу. Видео

ЧМ-2018. Бельгия бьет Англию в матче за бронзу. ВидеоВсе голые и опасные моменты очередного игрового дня чемпионата мира по футболу.

Бельгия во второй раз на турнире всухую обыграла Англию и впервые в истории стала призером Мундиаля. Голы Томаса Менье и Эдена Азара надежной игрой на последнем рубеже подкрепил Тибо Куртуа, ставший первым вратарем в истории сборной, не пропустившим в матче плей-офф.

Роберто Мартинес (Бельгия): «Мы забили больше всех, у нас забили 10 игроков. Это рекорды, которые показывают силу Бельгии. Нейтральным болельщикам наш футбол понравился. Это самая большая гордость».

Гарет Саутгейт (Англия): «Англия пока не входит в четверку лучших сборных мира, однако мы гордимся тем, как провели чемпионат. Нам немного не хватило против более опытных соперников, но это был замечательный для нас турнир. От своих ребят я не мог просить большего».

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Бельгия – Англия 2:0
Голы: Менье, 4, Азар, 82

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 Теги: ЧМ-2018, Бельгия, Англия

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Сегодня, 11:31 » Автор: Иван Мартынов
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