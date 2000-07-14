ЧМ-2018. Бельгия бьет Англию в матче за бронзу. Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Бельгия во второй раз на турнире всухую обыграла Англию и впервые в истории стала призером Мундиаля. Голы Томаса Менье и Эдена Азара надежной игрой на последнем рубеже подкрепил Тибо Куртуа, ставший первым вратарем в истории сборной, не пропустившим в матче плей-офф.«Мы забили больше всех, у нас забили 10 игроков. Это рекорды, которые показывают силу Бельгии. Нейтральным болельщикам наш футбол понравился. Это самая большая гордость».«Англия пока не входит в четверку лучших сборных мира, однако мы гордимся тем, как провели чемпионат. Нам немного не хватило против более опытных соперников, но это был замечательный для нас турнир. От своих ребят я не мог просить большего».– Англия 2:0Голы: Менье, 4, Азар, 82