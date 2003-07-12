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Тур де Франс-2018: дебютная победа Дегенкольба, успех Ван Авермата
Немецкий гонщик «Trek-Segafredo» Джон Дегенкольб стал победителем девятого этапа Тур де Франс.
Дегенкольб на предпоследней секции брусчатки по дорогам легендарной классической гонки Париж-Рубэ отобрался в отрыв вместе с желтой майкой Грегом Ван Аверматом и бельгийцем Ивом Лампэром. Эта троица создала комфортный отрыв от преследователей, а в финишном створе Дегенкольб на правах спринтера широкого профиля легко разобрался со своими попутчиками и одержал дебютную победу на Тур де Франс.
Смелая атака Грега Ван Авермата позволила бельгийцу до 43 секунд упрочить свое лидерство в генеральном зачете. После девятого этапа в одной минуте от промежуточного лидера находятся всего четыре гонщика.
Ряды претендентов на желтую майку после сегодняшнего дня несколько поредели – капитан «BMC» Ричи Порт сошел с гонки из-за травмы правого плеча.
Результаты девятого этапа:
1. Джон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – 3:24,26
2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)
3. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors)
4. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,19
5. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)
Общий зачет после девяти этапов:
1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 36:07,17
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,43
3. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,44
4. Боб Юнгельс (Нидерланды, Quick-Step Floors) – 0,50
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,31
Читайте также: Тур де Франс-2018: Саган в спринте отпраздновал юбилейную победу
В понедельник на Тур де Франс день отдыха. На 10-м этапе участников многодневки ждут первые горные испытания – пелотон преодолеет 158 километров с одной горой высшей категории Плато де Глиер и тремя вершинами первой категории.
Дегенкольб на предпоследней секции брусчатки по дорогам легендарной классической гонки Париж-Рубэ отобрался в отрыв вместе с желтой майкой Грегом Ван Аверматом и бельгийцем Ивом Лампэром. Эта троица создала комфортный отрыв от преследователей, а в финишном створе Дегенкольб на правах спринтера широкого профиля легко разобрался со своими попутчиками и одержал дебютную победу на Тур де Франс.
Смелая атака Грега Ван Авермата позволила бельгийцу до 43 секунд упрочить свое лидерство в генеральном зачете. После девятого этапа в одной минуте от промежуточного лидера находятся всего четыре гонщика.
Ряды претендентов на желтую майку после сегодняшнего дня несколько поредели – капитан «BMC» Ричи Порт сошел с гонки из-за травмы правого плеча.
Результаты девятого этапа:
1. Джон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – 3:24,26
2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)
3. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors)
4. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,19
5. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)
Общий зачет после девяти этапов:
1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 36:07,17
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,43
3. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,44
4. Боб Юнгельс (Нидерланды, Quick-Step Floors) – 0,50
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,31
Читайте также: Тур де Франс-2018: Саган в спринте отпраздновал юбилейную победу
В понедельник на Тур де Франс день отдыха. На 10-м этапе участников многодневки ждут первые горные испытания – пелотон преодолеет 158 километров с одной горой высшей категории Плато де Глиер и тремя вершинами первой категории.
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