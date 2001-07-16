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НБА: Михайлюк вывел «Лейкерс» в полуфинал Летней лиги

НБА: Михайлюк вывел «Лейкерс» в полуфинал Летней лигиУкраинский защитник Святослав Михайлюк провел великолепный матч в четвертьфинале Летней лиги в Лас-Вегасе против «Детройта».

Михайлюк вышел на площадку в стартовой пятерке – за 21 минуту воспитанник «Черкасских Мавп» набрал 19 очков (7 из 15 с игры и 3 из 4 с линии штрафных), сделал 4 подбора и отдал 2 ассиста.

Результативная игра Михайлюка помогла «Лейкерс» разгромить «Детройт» (101:78) и продолжить защиту прошлогодней победы в Летней лиге.





Ранее Михайлюк за счет успешного выступления в предсезонных матчах получил от «Лейкерс» трехлетний контракт на 4,6 миллиона долларов.

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В полуфинале Летней лиги «Лейкерс» в ночь на 17 июля сыграют с «Кливлендом». Во второй половине турнирной сетки «Портленд» встретится с «Мемфисом».
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 Теги: НБА, Михайлюк, баскетбол

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Сегодня, 10:26 » Автор: Иван Мартынов
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