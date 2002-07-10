Сборная Аргентины осталась без тренерского штаба

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Разрыв контракта между Сампаоли и федерацией футбола Аргентины произошел по обоюдному согласию. Досрочное прекращение отношений с чилийским тренером обошлось футбольному хозяйству Аргентины в два миллиона долларов.Сампаоли возглавил сборную Аргентины в июне 2017 года. На чемпионате мира в России «Альбиселесте» с трудом вышли из группы, а в 1/8 финала со счетом 3:4 уступили Франции.Сампаоли критиковали за игнорирование результативного нападающего «Интера» Мауро Икарди, неэффективное использование звезды «Ювентуса» Пауло Дибалы, отсутствие тактической гибкости и чрезмерную ставку на Лионеля Месси, не сумевшего в полной мере оправдать доверие тренерского штаба.На вакантный пост главного тренера сборной Аргентины зарубежные СМИ сватают коуча «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Еще одним вариантом для Аргентины считается успешный наставник «Атлетико» Диего Симеоне.