Раздел: Спорт
Сборная Аргентины осталась без тренерского штаба
Ассоциация футбола Аргентины объявила об отставке главного тренера национальной сборной Хорхе Сампаоли.
Разрыв контракта между Сампаоли и федерацией футбола Аргентины произошел по обоюдному согласию. Досрочное прекращение отношений с чилийским тренером обошлось футбольному хозяйству Аргентины в два миллиона долларов.
Сампаоли возглавил сборную Аргентины в июне 2017 года. На чемпионате мира в России «Альбиселесте» с трудом вышли из группы, а в 1/8 финала со счетом 3:4 уступили Франции.
Сампаоли критиковали за игнорирование результативного нападающего «Интера» Мауро Икарди, неэффективное использование звезды «Ювентуса» Пауло Дибалы, отсутствие тактической гибкости и чрезмерную ставку на Лионеля Месси, не сумевшего в полной мере оправдать доверие тренерского штаба.
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На вакантный пост главного тренера сборной Аргентины зарубежные СМИ сватают коуча «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Еще одним вариантом для Аргентины считается успешный наставник «Атлетико» Диего Симеоне.
Разрыв контракта между Сампаоли и федерацией футбола Аргентины произошел по обоюдному согласию. Досрочное прекращение отношений с чилийским тренером обошлось футбольному хозяйству Аргентины в два миллиона долларов.
Сампаоли возглавил сборную Аргентины в июне 2017 года. На чемпионате мира в России «Альбиселесте» с трудом вышли из группы, а в 1/8 финала со счетом 3:4 уступили Франции.
Сампаоли критиковали за игнорирование результативного нападающего «Интера» Мауро Икарди, неэффективное использование звезды «Ювентуса» Пауло Дибалы, отсутствие тактической гибкости и чрезмерную ставку на Лионеля Месси, не сумевшего в полной мере оправдать доверие тренерского штаба.
Читайте также: Сампаоли возглавит сборную Аргентины
На вакантный пост главного тренера сборной Аргентины зарубежные СМИ сватают коуча «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Еще одним вариантом для Аргентины считается успешный наставник «Атлетико» Диего Симеоне.
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