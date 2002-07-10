«Челси» продаст Азара за 200 миллионов фунтов

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Британское издание «The Telegraph» назвало условие, при котором «Челси» начнет переговоры с «Барселоной» или «Реалом» по трансферу Азара. «Синие» отпустят 27-летнего полузащитника, если предложение превысит 200 миллионов фунтов.После мощного выступления на чемпионате мира трансферная стоимость Азара достигла пиковой стоимости. Для «Челси» принципиально, чтобы переход Азара стал рекордным в истории футбола. В настоящее время таковым является прошлогодний переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.Действующий контракт Азара с «Челси» истекает летом 2020 года, что вынуждает англичан задуматься о продаже бельгийца. Сам футболист после финального матча на чемпионате мира открыто заявил, что в его карьере настало время для перемен.За шесть лет в «Челси» Эден Азар во всех турнирах отыграл 300 матчей, забив 89 голов и отдав 75 результативных передач.