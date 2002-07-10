Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым

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За неделю до боя возникла вероятность срыва чемпионского поединка – команда Усика обвинила организаторов в невыполнении своих обязательств и дала принимающей стороне несколько дней на решение спорных вопросов.Несмотря на отсутствие полного взаимопонимания между представителями Усика и Федерацией бокса России, украинский чемпион в назначенное время все же отправился в Москву.«Еще пока не все улажено. Тем не менее, мы летим. Российская сторона говорит, что не понимает претензий? Дурака включают. Все они понимают. Большинством бытовых вопросов мы занимаемся самостоятельно. Поэтому с этим у нас проблем нет.Есть проблема с тем, что принимающая сторона (не WBSS) не выполняет взятые на себя обязательства! Вопрос безопасности мы не могли доверить кому-то, поэтому занимались им, собственно, сами. Надеемся, что здравый разум победит.Когда будет приниматься окончательное решению по бою? У нас есть время до субботы», - приводит «Сегодня» слова промоутера Усика Александра Красюка.Финальном бою между Усиком и Гассиевым будет предшествовать медиа-неделя, по ходу которой боксеры выступят на пресс-конференциях и проведут другие традиционные мероприятия.Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.