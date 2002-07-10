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Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым

Усик отправился в Москву на бой с ГассиевымЧемпион WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) улетел в Москву на финальный бой Всемирной боксерской Суперсерии против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

За неделю до боя возникла вероятность срыва чемпионского поединка – команда Усика обвинила организаторов в невыполнении своих обязательств и дала принимающей стороне несколько дней на решение спорных вопросов.

Несмотря на отсутствие полного взаимопонимания между представителями Усика и Федерацией бокса России, украинский чемпион в назначенное время все же отправился в Москву.

«Еще пока не все улажено. Тем не менее, мы летим. Российская сторона говорит, что не понимает претензий? Дурака включают. Все они понимают. Большинством бытовых вопросов мы занимаемся самостоятельно. Поэтому с этим у нас проблем нет.

Есть проблема с тем, что принимающая сторона (не WBSS) не выполняет взятые на себя обязательства! Вопрос безопасности мы не могли доверить кому-то, поэтому занимались им, собственно, сами. Надеемся, что здравый разум победит.

Когда будет приниматься окончательное решению по бою? У нас есть время до субботы», - приводит «Сегодня» слова промоутера Усика Александра Красюка.

Финальном бою между Усиком и Гассиевым будет предшествовать медиа-неделя, по ходу которой боксеры выступят на пресс-конференциях и проведут другие традиционные мероприятия.

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Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
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 Теги: Усик, Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия

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Сегодня, 15:09 » Автор: Иван Мартынов
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