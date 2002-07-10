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Усик к бою с Гассиевым подходит без тренера
Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) перед главным боем в карьере решился на кадровые перестановки в своей команде.
К финальному бою Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) Усик готовился без Сергея Ватаманюка, который стал тренером украинца после неожиданного расставания с опытным американским специалистом Джеймсом Али Баширом.
«Ватаманюк не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия», - заявил Усик в комментарии для официального сайта Суперсерии.
Перед боем с Гассиевым функции тренера в команде Усика на себя взял катмен Росс Абнер. Американец в прошлом году готовил Усика к бою с Майклом Хантером, в котором Александр одержал победу по судейским запискам.
Читайте также: Усик начал подготовку к бою с Гассиевым
Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
К финальному бою Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) Усик готовился без Сергея Ватаманюка, который стал тренером украинца после неожиданного расставания с опытным американским специалистом Джеймсом Али Баширом.
«Ватаманюк не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия», - заявил Усик в комментарии для официального сайта Суперсерии.
Перед боем с Гассиевым функции тренера в команде Усика на себя взял катмен Росс Абнер. Американец в прошлом году готовил Усика к бою с Майклом Хантером, в котором Александр одержал победу по судейским запискам.
Читайте также: Усик начал подготовку к бою с Гассиевым
Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
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