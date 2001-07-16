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НБА: Михайлюк набрал 31 очко в полуфинале Летней лиги

НБА: Михайлюк набрал 31 очко в полуфинале Летней лигиУкраинский защитник Святослав Михайлюк впечатляющим перформансом помог «Лейкерс» пробиться в финал Летней лиги в Лас-Вегасе.

В матче с «Кливлендом» Михайлюк за 33 минуты набрал рекордные 31 очко (12 из 20 с игры и 1 из 2 с линии штрафных), собрал 4 подбора, допустил 3 потери и совершил 3 фола.

Михайлюк за 35 секунд до конца решающей четверти реализовал тяжелый средний бросок, но «Кливленду» удалось перевести игру в овертайм. После двух дополнительных пятиминуток «Лейкерс» все же вырвали путевку в финал (112:109).

Полуфинальный матч Летней лиги Михайлюк завершил с показателем полезности «+7». Украинец стал вторым самым результативным игроком в «Лейкерс» после Джоша Харта, набравшего 37 очков с 28 бросков с игры.

В Летней лиге Михайлюк провел шесть матчей, набирая в среднем за игру по 17,7 очка, 4,2 подбора и 2,2 передачи.



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В ночь на среду «Лейкерс» за победу в Летней лиге поспорят с «Портлендом», обыгравшим в полуфинале «Мемфис» (97:92).
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 Теги: НБА, Михайлюк, баскетбол

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Сегодня, 09:38 » Автор: Иван Мартынов
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