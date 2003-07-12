Раздел: Спорт
Неймар и Месси делят статус самого дорогостоящего футболиста мира
Авторитетный портал «Трансфермаркет» после чемпионата мира представил обновленные ценники на ведущих футболистов мира.
По версии «Трансфермаркета» 13 действующих игроков стоят как минимум по 100 миллионов евро. В этом списке три бельгийца (Кевин Де Брюйне, Эден Азар и Ромелу Лукаку) и два новоиспеченный чемпиона мира в составе сборной Франции (Килиан Мбаппе и Эден Азар).
В топ-10 выделяется прорыв Килиана Мбаппе – 19-летний форвард «ПСЖ» после великолепного выступления на чемпионате мира подорожал до 150 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии «Трансфермаркета»:
1. Неймар («ПСЖ», Бразилия) — 180 млн евро
2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) — 180 млн
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) — 150 млн
4. Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет) – 150 млн
5. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия) — 150 млн
6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия) – 150 млн
7. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция) – 120 млн
8. Филиппе Коутиньо («Барселона», Бразилия) – 120 млн
9. Эден Азар («Челси», Бельгия) – 120 млн
10. Пауло Дибала («Ювентус», Италия) — 110 млн
Читайте также: Месси вернул себе статус самого дорогостоящего футболиста мира
Стоимость пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду после Мундиаля в России опустилась до 100 миллионов евро. Португалец в рейтинге «Трансфермаркета» занимает 13-ю строку.
По версии «Трансфермаркета» 13 действующих игроков стоят как минимум по 100 миллионов евро. В этом списке три бельгийца (Кевин Де Брюйне, Эден Азар и Ромелу Лукаку) и два новоиспеченный чемпиона мира в составе сборной Франции (Килиан Мбаппе и Эден Азар).
В топ-10 выделяется прорыв Килиана Мбаппе – 19-летний форвард «ПСЖ» после великолепного выступления на чемпионате мира подорожал до 150 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии «Трансфермаркета»:
1. Неймар («ПСЖ», Бразилия) — 180 млн евро
2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) — 180 млн
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) — 150 млн
4. Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет) – 150 млн
5. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия) — 150 млн
6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия) – 150 млн
7. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция) – 120 млн
8. Филиппе Коутиньо («Барселона», Бразилия) – 120 млн
9. Эден Азар («Челси», Бельгия) – 120 млн
10. Пауло Дибала («Ювентус», Италия) — 110 млн
Читайте также: Месси вернул себе статус самого дорогостоящего футболиста мира
Стоимость пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду после Мундиаля в России опустилась до 100 миллионов евро. Португалец в рейтинге «Трансфермаркета» занимает 13-ю строку.
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