Неймар и Месси делят статус самого дорогостоящего футболиста мира

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По версии «Трансфермаркета» 13 действующих игроков стоят как минимум по 100 миллионов евро. В этом списке три бельгийца (Кевин Де Брюйне, Эден Азар и Ромелу Лукаку) и два новоиспеченный чемпиона мира в составе сборной Франции (Килиан Мбаппе и Эден Азар).В топ-10 выделяется прорыв Килиана Мбаппе – 19-летний форвард «ПСЖ» после великолепного выступления на чемпионате мира подорожал до 150 миллионов евро.1. Неймар («ПСЖ», Бразилия) — 180 млн евро2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) — 180 млн3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) — 150 млн4. Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет) – 150 млн5. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия) — 150 млн6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия) – 150 млн7. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция) – 120 млн8. Филиппе Коутиньо («Барселона», Бразилия) – 120 млн9. Эден Азар («Челси», Бельгия) – 120 млн10. Пауло Дибала («Ювентус», Италия) — 110 млнСтоимость пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду после Мундиаля в России опустилась до 100 миллионов евро. Португалец в рейтинге «Трансфермаркета» занимает 13-ю строку.