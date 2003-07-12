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Зинченко отправился с «Манчестер Сити» в предсезонное турне

Зинченко отправился с «Манчестер Сити» в предсезонное турнеПолузащитник сборной Украины Александр Зинченко подготовку к новому сезону пройдет в «Манчестер Сити».

Чемпион Англии включил Зинченко в список футболистов, которые вылетели в США на предсезонное турне. В рамках подготовки к новому сезону команда Хосепа Гвардиолы за 11 дней сыграет товарищеские матча с «Боруссией» Д, «Ливерпулем» и «Баварией».

Отправление Зинченко в предсезонное турне в составе «Манчестер Сити» может означать отказ клуба от трансфера украинца, сумевшего в прошлом сезоне закрепиться в основной обойме.

Ранее британская пресса утверждала, что Зинченко в ближайшие дни ориентировочно за 16 миллионов фунтов перейдет в «Вулверхэмптон». Позже в борьбу за воспитанника «Шахтера» включились «Фулхэм» и «Ньюкасл».

Зинченко в первом полноценном сезоне в «Манчестер Сити» на позиции левого защитника отыграл 14 матчей и стал чемпионом Англии и обладателем национального Кубка.

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Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
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 Теги: чемпионат Англии, Зинченко, Манчестер Сити

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Сегодня, 18:37 » Автор: Иван Мартынов
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