Раздел: Спорт
Зинченко отправился с «Манчестер Сити» в предсезонное турне
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подготовку к новому сезону пройдет в «Манчестер Сити».
Чемпион Англии включил Зинченко в список футболистов, которые вылетели в США на предсезонное турне. В рамках подготовки к новому сезону команда Хосепа Гвардиолы за 11 дней сыграет товарищеские матча с «Боруссией» Д, «Ливерпулем» и «Баварией».
Отправление Зинченко в предсезонное турне в составе «Манчестер Сити» может означать отказ клуба от трансфера украинца, сумевшего в прошлом сезоне закрепиться в основной обойме.
Ранее британская пресса утверждала, что Зинченко в ближайшие дни ориентировочно за 16 миллионов фунтов перейдет в «Вулверхэмптон». Позже в борьбу за воспитанника «Шахтера» включились «Фулхэм» и «Ньюкасл».
Зинченко в первом полноценном сезоне в «Манчестер Сити» на позиции левого защитника отыграл 14 матчей и стал чемпионом Англии и обладателем национального Кубка.
Читайте также: «Манчестер Сити» продает Зинченко в «Вулверхэмптон»
Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
Чемпион Англии включил Зинченко в список футболистов, которые вылетели в США на предсезонное турне. В рамках подготовки к новому сезону команда Хосепа Гвардиолы за 11 дней сыграет товарищеские матча с «Боруссией» Д, «Ливерпулем» и «Баварией».
Отправление Зинченко в предсезонное турне в составе «Манчестер Сити» может означать отказ клуба от трансфера украинца, сумевшего в прошлом сезоне закрепиться в основной обойме.
Ранее британская пресса утверждала, что Зинченко в ближайшие дни ориентировочно за 16 миллионов фунтов перейдет в «Вулверхэмптон». Позже в борьбу за воспитанника «Шахтера» включились «Фулхэм» и «Ньюкасл».
Зинченко в первом полноценном сезоне в «Манчестер Сити» на позиции левого защитника отыграл 14 матчей и стал чемпионом Англии и обладателем национального Кубка.
Читайте также: «Манчестер Сити» продает Зинченко в «Вулверхэмптон»
Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
176
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
Оставьте свой комментарий