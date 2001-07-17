Стаховский провалился на турнире в Ньюпорте

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После Уимблдона Стаховский решил продлить травяной сезон и получил место в основной сетке в Ньюпорте. Киевлянин впервые с 2014 года приехал в Род-Айленд, однако уже в первом раунде проиграл обладателю wild card Джейсону Юнгу, занимающему в рейтинге АТР 131-ю строку.Первый сет Стаховский проиграл из-за неудачной игры на решающих мячах. При счете 4:3 Сергей на приеме не реализовал брейк-поинт, затем отдал свою подачу и оказался в положении догоняющего.Во второй партии украинец наладил первую подачу, а единственный брейк в восьмом гейме позволил ему вернуться в игру.В решающем сете Стаховский повел с брейком 2:1, но ухитрился дважды уступить свою подачу. Юнг при счете 4:3 выстрелил на приеме и легко подал на выход во второй круг.Скоротечное выступление в основной сетке Ньюпорта принесло Сергею Стаховскому 5640 долларов. Рейтинговых очков украинец в США не заработал.Сергей Стаховский (Украина) -– 4:6, 6:3, 3:6