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Раздел: Спорт  
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Усик проигнорировал открытую тренировку перед боем с Гассиевым

Усик проигнорировал открытую тренировку перед боем с ГассиевымЧемпион WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) отказался проводить открытую тренировку перед чемпионским боем против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

Усик в отведенное ему время провел на ринге всего несколько минут – украинец поблагодарил зрителей и ушел общаться с прессой.

«Я вышел, немного развлек толпу, дал интервью, но не боксировал. Людей нужно держать голодными, чтобы они не пресытились. В субботу они все увидят», - цитирует Усика «Boxing Scene».

Гассиев не стал игнорировать традиционное мероприятие. Открытая тренировка российского чемпиона продолжалась около 10 минут.



Следующая встреча Усика и Гассиева состоится в пятницу – боксеры пройдут церемонию взвешивания и проведут дуэль взглядов.

Чемпионский мегафайт между Усиком и Гассиевым состоится 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».

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Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.
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 Теги: Усик, Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия

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Сегодня, 10:26 » Автор: Иван Мартынов
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