Усик проигнорировал открытую тренировку перед боем с Гассиевым

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Усик в отведенное ему время провел на ринге всего несколько минут – украинец поблагодарил зрителей и ушел общаться с прессой.«Я вышел, немного развлек толпу, дал интервью, но не боксировал. Людей нужно держать голодными, чтобы они не пресытились. В субботу они все увидят», - цитирует Усика «Boxing Scene».Гассиев не стал игнорировать традиционное мероприятие. Открытая тренировка российского чемпиона продолжалась около 10 минут.Следующая встреча Усика и Гассиева состоится в пятницу – боксеры пройдут церемонию взвешивания и проведут дуэль взглядов.Чемпионский мегафайт между Усиком и Гассиевым состоится 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.