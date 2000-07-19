Девич готов вернуться в «Металлист-1925»

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Накануне Девич расторг контракт с «Вадуцем» из Лихтенштейна и стал свободным агентом. Завершать карьеру 34-летний нападающий не собирается и готов рассмотреть вариант с возвращением в «Металлист», который по итогам прошлого сезона поднялся в Первую лигу.Основатель «Металлиста-1925» Сергей Стороженко не исключил, что Девич пойдет по стопам своего бывшего одноклубника Эдмара и вновь оденет футболку харьковского клуба.«Сейчас Марко Девич является свободным агентом. Я с ним разговаривал буквально два дня назад. Он не против приехать в Харьков, но пока рассматривает другие предложения. Девич сейчас за пределами Украины. Если другие варианты его не устроят, возможно, мы вернемся к переговорам с ним. Сейчас нет оснований говорить, что завтра Девич станет футболистом нашего клуба», - приводит слова Стороженко телеканал «Футбол 1».Девич является лучшим бомбардиром в истории «Металлиста», вместе с которым добирался до четвертьфинала Лиги Европы и становился вице-чемпионом Украины. Помимо «Металлиста» в Украине Девич поиграл в «Волыни» и «Шахтере».Марко Девич в украинской Премьер-лиге отыграл 194 матча. На счету форварда 88 голов и 31 результативная передача.