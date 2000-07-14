«Металлург» З и «Днепр-1» сыграют во втором раунде Кубка Украины

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Центральным противостоянием второго раунда Кубка обещает стать поединок между «Ингульцом» и «Колосом» - четвертой и пятой командой прошлого сезона в Первой лиге.«Металлист-1925» встретится с «Оболонь-Броварами», а «Металург» З в днепровском дерби примет «Днепр-1».«Нива» (Винница) - «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) – «Горняк» (Кривой Рог)«Ингулец» (Петрово) – «Колос» (Ковалевка)«Минай» – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)«Металлист-1925» (Харьков) – «Оболонь-Бровар» (Киев)«Сумы» – «Кобра» (Харьков)«Виктория» (Николаевка) – «Мир» (Горностаевка)«Черкащина-Академия» (Белозорье) – «Рух» (Винники)«Калуш» – «Авангард» (Краматорск)«Металлург» (Запорожье) – «Днепр-1» (Днепр)«Таврия-Симферополь» – «Волынь» (Луцк)«Кремень» (Кременчуг) – «Звезда» (Кропивницкий)«Балканы» (Заря) – «Николаев»«Кристалл» (Херсон) – «Агробизнес» (Волочиск)Базовый день проведения матчей второго раунда Кубка Украины – 22 августа.В 1/16 финала Кубка Украины к 14 победителям второго раунда присоединяться «Александрия», «Карпаты», «Олимпик», «Арсенал-Киев», «Десна» и «Черноморец».