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«Металлург» З и «Днепр-1» сыграют во втором раунде Кубка Украины

«Металлург» З и «Днепр-1» сыграют во втором раунде Кубка УкраиныСостоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины 2018-2019.

Центральным противостоянием второго раунда Кубка обещает стать поединок между «Ингульцом» и «Колосом» - четвертой и пятой командой прошлого сезона в Первой лиге.

«Металлист-1925» встретится с «Оболонь-Броварами», а «Металург» З в днепровском дерби примет «Днепр-1».

Результаты жеребьевки второго раунда Кубка Украины:

«Нива» (Винница) - «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) – «Горняк» (Кривой Рог)
«Ингулец» (Петрово) – «Колос» (Ковалевка)
«Минай» – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
«Металлист-1925» (Харьков) – «Оболонь-Бровар» (Киев)
«Сумы» – «Кобра» (Харьков)
«Виктория» (Николаевка) – «Мир» (Горностаевка)
«Черкащина-Академия» (Белозорье) – «Рух» (Винники)
«Калуш» – «Авангард» (Краматорск)
«Металлург» (Запорожье) – «Днепр-1» (Днепр)
«Таврия-Симферополь» – «Волынь» (Луцк)
«Кремень» (Кременчуг) – «Звезда» (Кропивницкий)
«Балканы» (Заря) – «Николаев»
«Кристалл» (Херсон) – «Агробизнес» (Волочиск)

Базовый день проведения матчей второго раунда Кубка Украины – 22 августа.

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В 1/16 финала Кубка Украины к 14 победителям второго раунда присоединяться «Александрия», «Карпаты», «Олимпик», «Арсенал-Киев», «Десна» и «Черноморец».
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 Теги: Кубок Украины, Металлург З, Днепр-1

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Сегодня, 14:50 » Автор: Иван Мартынов
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