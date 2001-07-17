Усик и Гассиев показали одинаковый вес

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Оба боксера с большим запасом вписались в рамки тяжелого веса (до 90,7 кг). Усик и Гассиев за день до боя весят по 89,9 кг.Усик в случае победы над Гассиевым станет третьим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после Эвандера Холифилда и О’Нила Белла.На территории Украины в прямом эфире бой между Усиком и Гассиевым покажет телеканал «Интер». Начало студии, посвященной мегафайту – в 21:20 по киевскому времени. В 20:30 «Интер» покажет документальный фильм «Фаворит», посвященный украинскому боксеру.Победитель боя Александр Усик – Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring), выиграет Кубок Мохаммеда Али и получит 10 миллионов долларов призовых.