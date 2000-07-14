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Тур де Франс-2018: Саган оформил хет-трик в спринте

Тур де Франс-2018: Саган оформил хет-трик в спринтеСловацкий гонщик «Bora–Hansgrohe» Петер Саган на 13-м этапе Тур де Франс одержал третью победу на многодневке.

После трех тяжелых горных этапов на сегодняшнем спринтерском отрезке у отрыва дня были хорошие шансы на успехи, однако группа беглецов не смогла эффективно объединиться вокруг опытного бельгийца Томаса де Гендта. Последний из участников отрыва дня был нейтрализовал за шесть километров до финиша.

В финишном створе Саган в борьбе за этап обошел Арно Демара и Александра Кристоффа. Остальные топ-спринтеры Фернандо Гавирия, Марк Кэвендиш, Марсель Киттель и Андре Грайпель не пережили серию горных этапов и досрочно завершили борьбу на «Большой петле».

В генеральном зачете Герейнт Томас сохранил почти двухминутное преимущество над Кристофером Фрумом.

Результаты 13-го этапа:

1. Петер Саган (Словакия, BORA-hansgrohe) – 3:45,55
2. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates)
3. Арно Демар (Франция, Groupama-FDJ)
4. Джон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
5. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)

Общий зачет после 13-ти этапов:

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 49:24,43
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмолен (Нидерланды, Sunweb) – 1,50
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 2,37
5. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,46

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Завтра на Тур де Франс горный этап с финишем на горе второй категории Кот-де-ла-Круа-Нёв протяженностью 3 километра со средним градиентом 10,1%.
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 Теги: Тур де Франс-2018, Саган, велоспорт

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Сегодня, 20:16 » Автор: Иван Мартынов
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