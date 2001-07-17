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Формула-1: Феттель завоевал поул в Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификационных заездов на домашнем Гран-при в Германии.
Главным событием первого сегмента стали технические проблемы на болиде «Мерседеса» Хэмилтона – из-за угрозы поломки мотора действующий чемпион не выехал на второй отрезок квалификации.
Быстрейшим в первом сегменте стал Райкконен (1:12,505), а пройти в следующий этап предварительных заездов не смогли Окон, Гасли, Хартли, Стролл и Вандорн.
Во втором сегменте Боттас с результатом 1:12,152 опередил Ферстаппена и Райкконена. Помимо Хэмилтона в топ-10 не пробились Алонсо, Сироткин, Эриксон и Риккардо, который из-за замен элементов мотора в завтрашней гонке будет стартовать последним.
Решающий сегмент Феттель начал с обновления рекорда трассы в Хоккенхайме (1:11.539). В заключительной волне быстрых кругов Боттас снял с результата немца почти две десятых секунд, но лидер «Феррари» тут вернулся на первое место (1:11,212). Феттель завоевал 55-й поул в карьере и во второй раз выиграл квалификацию в Хоккенхайме.
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Гран-при Германии. Результаты квалификации:
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.11,212
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,204
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,335
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,610
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,988
6. Ромен Грожан («Хаас») +1,332
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,348
8. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,480
9. Шарль Леклер («Заубер») +1,505
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,562
Главным событием первого сегмента стали технические проблемы на болиде «Мерседеса» Хэмилтона – из-за угрозы поломки мотора действующий чемпион не выехал на второй отрезок квалификации.
Быстрейшим в первом сегменте стал Райкконен (1:12,505), а пройти в следующий этап предварительных заездов не смогли Окон, Гасли, Хартли, Стролл и Вандорн.
Во втором сегменте Боттас с результатом 1:12,152 опередил Ферстаппена и Райкконена. Помимо Хэмилтона в топ-10 не пробились Алонсо, Сироткин, Эриксон и Риккардо, который из-за замен элементов мотора в завтрашней гонке будет стартовать последним.
Решающий сегмент Феттель начал с обновления рекорда трассы в Хоккенхайме (1:11.539). В заключительной волне быстрых кругов Боттас снял с результата немца почти две десятых секунд, но лидер «Феррари» тут вернулся на первое место (1:11,212). Феттель завоевал 55-й поул в карьере и во второй раз выиграл квалификацию в Хоккенхайме.
Читайте также: Формула-1: Феттель опередил Хэмилтона и завоевал поул в Баку
Гран-при Германии. Результаты квалификации:
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.11,212
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,204
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,335
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,610
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,988
6. Ромен Грожан («Хаас») +1,332
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,348
8. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,480
9. Шарль Леклер («Заубер») +1,505
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,562
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