Формула-1: Феттель завоевал поул в Германии

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Главным событием первого сегмента стали технические проблемы на болиде «Мерседеса» Хэмилтона – из-за угрозы поломки мотора действующий чемпион не выехал на второй отрезок квалификации.Быстрейшим в первом сегменте стал Райкконен (1:12,505), а пройти в следующий этап предварительных заездов не смогли Окон, Гасли, Хартли, Стролл и Вандорн.Во втором сегменте Боттас с результатом 1:12,152 опередил Ферстаппена и Райкконена. Помимо Хэмилтона в топ-10 не пробились Алонсо, Сироткин, Эриксон и Риккардо, который из-за замен элементов мотора в завтрашней гонке будет стартовать последним.Решающий сегмент Феттель начал с обновления рекорда трассы в Хоккенхайме (1:11.539). В заключительной волне быстрых кругов Боттас снял с результата немца почти две десятых секунд, но лидер «Феррари» тут вернулся на первое место (1:11,212). Феттель завоевал 55-й поул в карьере и во второй раз выиграл квалификацию в Хоккенхайме.1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.11,2122. Валттери Боттас («Мерседес») +0,2043. Кими Райкконен («Феррари») +0,3354. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,6105. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,9886. Ромен Грожан («Хаас») +1,3327. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,3488. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,4809. Шарль Леклер («Заубер») +1,50510. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,562