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Усик деклассировал Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира
Александр Усик (15-0, 11 КО) в Москве разгромил Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) и стал победителем Всемирной боксерской суперсерии.
Стартовые раунды прошли под диктовку Усика – украинец грамотно расстреливал Гассиева с дистанции и не позволял сопернику подобраться на ударную позицию.
Впервые Гассиев о себя заявил в концовке четвертого раунда, достав голову Усика хлестким ударом справа. Александр прочувствовал ударную мощность Мурата, но виду не подал.
Ближе к экватору боя Усик за счет атак сериями стал все чаще переигрывать Гассиева. Мурат от безысходности отвечал ударами ниже пояса, а самые опасные атаки россиянина Усик отбивал за счет превосходной работы ног.
После девятого раунда доминирование Усика достигло своего пика – украинец выбрасывал десятки точных ударов, а Гассиев лишь уперто шел вперед и принимал на себя все атаки соперника.
В чемпионских раундах уставший Гассиев окончательно перестал полноценно конкурировать с Усиком. Александр до последнего раунда разбивал соперника и не оставил никому сомнений в своей победе. Судейские записки лишь подтвердили безоговорочное доминирование Усика – 120:108, 119:109,
119:109.
Читайте также: Усик начал подготовку к бою с Гассиевым
Победа над Муратом Гассиевым сделала Александра Усика обладателем пяти самых престижных титулов в тяжелом весе (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring). Усик стал первым украинским боксером, собравшим в своих руках все основные титулы в отдельно взятой категории.
Стартовые раунды прошли под диктовку Усика – украинец грамотно расстреливал Гассиева с дистанции и не позволял сопернику подобраться на ударную позицию.
Впервые Гассиев о себя заявил в концовке четвертого раунда, достав голову Усика хлестким ударом справа. Александр прочувствовал ударную мощность Мурата, но виду не подал.
Ближе к экватору боя Усик за счет атак сериями стал все чаще переигрывать Гассиева. Мурат от безысходности отвечал ударами ниже пояса, а самые опасные атаки россиянина Усик отбивал за счет превосходной работы ног.
После девятого раунда доминирование Усика достигло своего пика – украинец выбрасывал десятки точных ударов, а Гассиев лишь уперто шел вперед и принимал на себя все атаки соперника.
В чемпионских раундах уставший Гассиев окончательно перестал полноценно конкурировать с Усиком. Александр до последнего раунда разбивал соперника и не оставил никому сомнений в своей победе. Судейские записки лишь подтвердили безоговорочное доминирование Усика – 120:108, 119:109,
119:109.
Читайте также: Усик начал подготовку к бою с Гассиевым
Победа над Муратом Гассиевым сделала Александра Усика обладателем пяти самых престижных титулов в тяжелом весе (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring). Усик стал первым украинским боксером, собравшим в своих руках все основные титулы в отдельно взятой категории.
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