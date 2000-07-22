Усик деклассировал Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира

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Стартовые раунды прошли под диктовку Усика – украинец грамотно расстреливал Гассиева с дистанции и не позволял сопернику подобраться на ударную позицию.Впервые Гассиев о себя заявил в концовке четвертого раунда, достав голову Усика хлестким ударом справа. Александр прочувствовал ударную мощность Мурата, но виду не подал.Ближе к экватору боя Усик за счет атак сериями стал все чаще переигрывать Гассиева. Мурат от безысходности отвечал ударами ниже пояса, а самые опасные атаки россиянина Усик отбивал за счет превосходной работы ног.После девятого раунда доминирование Усика достигло своего пика – украинец выбрасывал десятки точных ударов, а Гассиев лишь уперто шел вперед и принимал на себя все атаки соперника.В чемпионских раундах уставший Гассиев окончательно перестал полноценно конкурировать с Усиком. Александр до последнего раунда разбивал соперника и не оставил никому сомнений в своей победе. Судейские записки лишь подтвердили безоговорочное доминирование Усика – 120:108, 119:109,119:109.Победа над Муратом Гассиевым сделала Александра Усика обладателем пяти самых престижных титулов в тяжелом весе (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring). Усик стал первым украинским боксером, собравшим в своих руках все основные титулы в отдельно взятой категории.