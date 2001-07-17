Раздел: Спорт
«Заря» и «Мариуполь» откроют 28-й чемпионат Украины по футболу
В воскресенье в Украине стартует новый футбольный марафон продолжительностью в 11 месяцев.
Межсезонье в футбольной Украине традиционно не прошло без скандалов – «Львов» удивительным образом стал приемником «Вереса» и вернулся в Премьер-лигу, а руководство «Полтавы» из-за проблем с домашним стадионом пошло на принцип и объявило о роспуске команды, что позволило одесскому «Черноморцу» вернуться в элиту.
Премьер-лига в сезоне 2018-2019 пройдет по уже традиционному формату – после классического двухкругового турнира 12 команд разделяться на две шестерки: топ-6 определит чемпиона и разыграет путевки в еврокубки, а нижняя группа выявит одного неудачника сезона и двух команд, которым свое место в элите придется отстаивать в стыковых поединках с клубами из Первой лиги.
Фавориты сезона неизменны – интрига только в том, в какой последовательности финишируют «Шахтер» и «Динамо». «Горняки» летом расстались с Факундо Феррейрой, Бернардом, Фредом и Дарио Срна – сейчас «Шахтер» находится в процессе перестройки, и у «Динамо» появляется реальный шанс вернуть титул в столицу. Киевляне в последние годы успешно играют с главным соперником, но ухитряются терять очки в поединках со средним классом и аутсайдерами. Если Александр Хацкевич решит эту проблему, то «Шахтеру» будет сложно продлить свою гегемонию в чемпионате до трех лет.
Главными фигурантами борьбы за зону Лиги Европы обещают стать «Заря», «Ворскла», «Мариуполь», «Карпаты» и «Александрия». «Черноморцу», «Десне», «Львову», «Арсеналу» и «Олимпику», вероятно, придется сосредоточиться на борьбе за выживание.
Читайте также: «Динамо» минимально огорчило «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
В сезоне 2018-2019 поединки украинской Премьер-лиги будут транслировать несколько телеканалов – «Футбол 1/2» покажут домашние матчи «Шахтера», «Ворсклы», «Мариуполя», «Львова», «Александрии», «Олимпика», «Арсенала», «Десны» и «Черноморца», «2+2» будет транслировать поединки при участии «Динамо» и «Зари», а «ZIK» выступит транслятором домашних матчей «Карпат».
Межсезонье в футбольной Украине традиционно не прошло без скандалов – «Львов» удивительным образом стал приемником «Вереса» и вернулся в Премьер-лигу, а руководство «Полтавы» из-за проблем с домашним стадионом пошло на принцип и объявило о роспуске команды, что позволило одесскому «Черноморцу» вернуться в элиту.
Премьер-лига в сезоне 2018-2019 пройдет по уже традиционному формату – после классического двухкругового турнира 12 команд разделяться на две шестерки: топ-6 определит чемпиона и разыграет путевки в еврокубки, а нижняя группа выявит одного неудачника сезона и двух команд, которым свое место в элите придется отстаивать в стыковых поединках с клубами из Первой лиги.
Фавориты сезона неизменны – интрига только в том, в какой последовательности финишируют «Шахтер» и «Динамо». «Горняки» летом расстались с Факундо Феррейрой, Бернардом, Фредом и Дарио Срна – сейчас «Шахтер» находится в процессе перестройки, и у «Динамо» появляется реальный шанс вернуть титул в столицу. Киевляне в последние годы успешно играют с главным соперником, но ухитряются терять очки в поединках со средним классом и аутсайдерами. Если Александр Хацкевич решит эту проблему, то «Шахтеру» будет сложно продлить свою гегемонию в чемпионате до трех лет.
Главными фигурантами борьбы за зону Лиги Европы обещают стать «Заря», «Ворскла», «Мариуполь», «Карпаты» и «Александрия». «Черноморцу», «Десне», «Львову», «Арсеналу» и «Олимпику», вероятно, придется сосредоточиться на борьбе за выживание.
Читайте также: «Динамо» минимально огорчило «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
В сезоне 2018-2019 поединки украинской Премьер-лиги будут транслировать несколько телеканалов – «Футбол 1/2» покажут домашние матчи «Шахтера», «Ворсклы», «Мариуполя», «Львова», «Александрии», «Олимпика», «Арсенала», «Десны» и «Черноморца», «2+2» будет транслировать поединки при участии «Динамо» и «Зари», а «ZIK» выступит транслятором домашних матчей «Карпат».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
160
0
Также советуем посмотреть
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
Оставьте свой комментарий