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Раздел: Спорт  
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«Заря» и «Мариуполь» откроют 28-й чемпионат Украины по футболу

«Заря» и «Мариуполь» откроют 28-й чемпионат Украины по футболуВ воскресенье в Украине стартует новый футбольный марафон продолжительностью в 11 месяцев.

Межсезонье в футбольной Украине традиционно не прошло без скандалов – «Львов» удивительным образом стал приемником «Вереса» и вернулся в Премьер-лигу, а руководство «Полтавы» из-за проблем с домашним стадионом пошло на принцип и объявило о роспуске команды, что позволило одесскому «Черноморцу» вернуться в элиту.

Премьер-лига в сезоне 2018-2019 пройдет по уже традиционному формату – после классического двухкругового турнира 12 команд разделяться на две шестерки: топ-6 определит чемпиона и разыграет путевки в еврокубки, а нижняя группа выявит одного неудачника сезона и двух команд, которым свое место в элите придется отстаивать в стыковых поединках с клубами из Первой лиги.

Фавориты сезона неизменны – интрига только в том, в какой последовательности финишируют «Шахтер» и «Динамо». «Горняки» летом расстались с Факундо Феррейрой, Бернардом, Фредом и Дарио Срна – сейчас «Шахтер» находится в процессе перестройки, и у «Динамо» появляется реальный шанс вернуть титул в столицу. Киевляне в последние годы успешно играют с главным соперником, но ухитряются терять очки в поединках со средним классом и аутсайдерами. Если Александр Хацкевич решит эту проблему, то «Шахтеру» будет сложно продлить свою гегемонию в чемпионате до трех лет.

Главными фигурантами борьбы за зону Лиги Европы обещают стать «Заря», «Ворскла», «Мариуполь», «Карпаты» и «Александрия». «Черноморцу», «Десне», «Львову», «Арсеналу» и «Олимпику», вероятно, придется сосредоточиться на борьбе за выживание.

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В сезоне 2018-2019 поединки украинской Премьер-лиги будут транслировать несколько телеканалов – «Футбол 1/2» покажут домашние матчи «Шахтера», «Ворсклы», «Мариуполя», «Львова», «Александрии», «Олимпика», «Арсенала», «Десны» и «Черноморца», «2+2» будет транслировать поединки при участии «Динамо» и «Зари», а «ZIK» выступит транслятором домашних матчей «Карпат».
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 Теги: чемпионат Украины, Шахтер, Динамо

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Сегодня, 13:08 » Автор: Иван Мартынов
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