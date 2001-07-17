Формула-1: Хэмилтон c прорывом выиграл Гран-при Германии, сход Феттеля

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На старте гонки Феттель, Боттас и Райкконен сохранили свои позиции и начали отрываться от преследователей. Тем временем Хэмилтон с 14-й стартовой позиции всего за несколько кругов прорвался на пятое место и начал погоню за лидерами.В «Феррари» решили отправить своих пилотов по разным стратегиям, что позволило Райкконену на время возглавить пелотон, пока его по приказу из боксов не обошел Феттель.После часа гонки над автодромом в Хоккенхайме пошел дождь, что дало гонке второе дыхание. К погодным переменам оказался не готов Феттель – на 55-м круге лидер чемпионата допустил ошибку и отправил свой болид за пределы трассы в ловушку из гравия.Сход Феттеля спровоцировал появление автомобиля безопасности – Райкконен и Боттас отправились на пит-стоп, а Хэмилтон остался на трассе и не прогадал. После возобновления гонки британец отбил атаку Боттаса (тут же финну поступил приказ не атаковать напарника) и без проблем доехал до 69-й победы в карьере и четвертой на Гран-при Германии, что удавалось только легендарному Михаэлю Шумахеру.Дополнительным бонусом для Льюиса Хэмилтона стало возвращение на первую строку в личном зачете, а «Мерседес» обошел «Феррари» в борьбе за Кубок конструкторов.1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 67 кругов2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,5353. Кими Райкконен («Феррари») +6,7324. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,6545. Нико Хюлькенберг («Рено») +26,6096. Ромен Грожан («Хаас») +27,8717. Серхио Перес («Форс-Индия») +30,5568. Эстебан Окон («Форс-Индия») +31,7509. Маркус Эрикссон («Заубер») +32,36210. Брендон Хартли («Торо Россо») +34,19711. Кевин Магнуссен («Хаас») +34,91912. Карлос Сайнс-младший («Рено») +43,06913. Стоффель Вандорн («Макларен») +46,61714. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг15. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг