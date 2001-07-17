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Формула-1: Хэмилтон c прорывом выиграл Гран-при Германии, сход Феттеля
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон с 14-й позиции в блестящем стиле оформил рекордную победу на Гран-при Германии.
На старте гонки Феттель, Боттас и Райкконен сохранили свои позиции и начали отрываться от преследователей. Тем временем Хэмилтон с 14-й стартовой позиции всего за несколько кругов прорвался на пятое место и начал погоню за лидерами.
В «Феррари» решили отправить своих пилотов по разным стратегиям, что позволило Райкконену на время возглавить пелотон, пока его по приказу из боксов не обошел Феттель.
После часа гонки над автодромом в Хоккенхайме пошел дождь, что дало гонке второе дыхание. К погодным переменам оказался не готов Феттель – на 55-м круге лидер чемпионата допустил ошибку и отправил свой болид за пределы трассы в ловушку из гравия.
Сход Феттеля спровоцировал появление автомобиля безопасности – Райкконен и Боттас отправились на пит-стоп, а Хэмилтон остался на трассе и не прогадал. После возобновления гонки британец отбил атаку Боттаса (тут же финну поступил приказ не атаковать напарника) и без проблем доехал до 69-й победы в карьере и четвертой на Гран-при Германии, что удавалось только легендарному Михаэлю Шумахеру.
Дополнительным бонусом для Льюиса Хэмилтона стало возвращение на первую строку в личном зачете, а «Мерседес» обошел «Феррари» в борьбе за Кубок конструкторов.
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Гран-при Германии. Результаты гонки:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 67 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,535
3. Кими Райкконен («Феррари») +6,732
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,654
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +26,609
6. Ромен Грожан («Хаас») +27,871
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +30,556
8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +31,750
9. Маркус Эрикссон («Заубер») +32,362
10. Брендон Хартли («Торо Россо») +34,197
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +34,919
12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +43,069
13. Стоффель Вандорн («Макларен») +46,617
14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
15. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
На старте гонки Феттель, Боттас и Райкконен сохранили свои позиции и начали отрываться от преследователей. Тем временем Хэмилтон с 14-й стартовой позиции всего за несколько кругов прорвался на пятое место и начал погоню за лидерами.
В «Феррари» решили отправить своих пилотов по разным стратегиям, что позволило Райкконену на время возглавить пелотон, пока его по приказу из боксов не обошел Феттель.
После часа гонки над автодромом в Хоккенхайме пошел дождь, что дало гонке второе дыхание. К погодным переменам оказался не готов Феттель – на 55-м круге лидер чемпионата допустил ошибку и отправил свой болид за пределы трассы в ловушку из гравия.
Сход Феттеля спровоцировал появление автомобиля безопасности – Райкконен и Боттас отправились на пит-стоп, а Хэмилтон остался на трассе и не прогадал. После возобновления гонки британец отбил атаку Боттаса (тут же финну поступил приказ не атаковать напарника) и без проблем доехал до 69-й победы в карьере и четвертой на Гран-при Германии, что удавалось только легендарному Михаэлю Шумахеру.
Дополнительным бонусом для Льюиса Хэмилтона стало возвращение на первую строку в личном зачете, а «Мерседес» обошел «Феррари» в борьбе за Кубок конструкторов.
Читайте также: Формула-1: Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Франции
Гран-при Германии. Результаты гонки:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 67 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,535
3. Кими Райкконен («Феррари») +6,732
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,654
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +26,609
6. Ромен Грожан («Хаас») +27,871
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +30,556
8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +31,750
9. Маркус Эрикссон («Заубер») +32,362
10. Брендон Хартли («Торо Россо») +34,197
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +34,919
12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +43,069
13. Стоффель Вандорн («Макларен») +46,617
14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
15. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
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