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«Заря», «Александрия» и «Львов» победно открыли новый сезон

«Заря», «Александрия» и «Львов» победно открыли новый сезонТремя матчами стартовал 28-й розыгрыш чемпионата Украины по футболу.

«Заря» открыла сезон волевой победой над «Мариуполем». На гол Чурко с пенальти в начале второго тайма точным ударом головой ответил Гордиенко, а победный мяч за пять минут до финального свистка забил Караваев, наказавший Быкова за неудачную скидку на вратаря.

Заря — Мариуполь 2:1
Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 85 — Чурко, 9 (с пенальти)

«Александрия» в концовке матча закономерно дожала «Карпаты» и продлила свою беспроигрышную серию с «бело-зелеными» до пяти поединков. Три очка команда Владимира Шарана принесли точные удары Цурикова, забившего после подачи углового, и Пономаря, замкнувшего фланговую передачу Ситало.

Карпаты — Александрия 0:2
Голы: Цуриков, 72, Пономарь, 81

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Тренерская дуэль дебютантов Премьер-лиги Жилмара да Силвы Тадеу и Фабрицио Раванелли завершилась уверенной победой бразильца и его «Львова». Счет в матче открыл Воронин после удара со штрафного, а во втором тайме Западня при небольшом рикошете по красивой дуге отправил мяч в дальний верхний угол.

Арсенал-Киев – Львов 0:2
Гол: Воронин, 29, Западня, 50
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 Теги: чемпионат Украины, Заря, Александрия

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Сегодня, 21:27 » Автор: Иван Мартынов
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