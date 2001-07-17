«Заря», «Александрия» и «Львов» победно открыли новый сезон

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«Заря» открыла сезон волевой победой над «Мариуполем». На гол Чурко с пенальти в начале второго тайма точным ударом головой ответил Гордиенко, а победный мяч за пять минут до финального свистка забил Караваев, наказавший Быкова за неудачную скидку на вратаря.— Мариуполь 2:1Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 85 — Чурко, 9 (с пенальти)«Александрия» в концовке матча закономерно дожала «Карпаты» и продлила свою беспроигрышную серию с «бело-зелеными» до пяти поединков. Три очка команда Владимира Шарана принесли точные удары Цурикова, забившего после подачи углового, и Пономаря, замкнувшего фланговую передачу Ситало.Карпаты —0:2Голы: Цуриков, 72, Пономарь, 81Тренерская дуэль дебютантов Премьер-лиги Жилмара да Силвы Тадеу и Фабрицио Раванелли завершилась уверенной победой бразильца и его «Львова». Счет в матче открыл Воронин после удара со штрафного, а во втором тайме Западня при небольшом рикошете по красивой дуге отправил мяч в дальний верхний угол.Арсенал-Киев –0:2Гол: Воронин, 29, Западня, 50