«Динамо» отправило Коваля в аренду в Саудовскую Аравию

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Коваль на правах годичной аренды с опцией выкупа перешел в «Аль-Фатех», сообщает официальный сайт «Динамо». Киевляне в четвертый раз сдают в аренду некогда перспективного украинского вратаря.Впервые Коваль потерял доверие «Динамо» в 2014 году, когда «бело-синие» отправили голкипера в «Говерлу». В Ужгороде Максим перезапустить карьеру не смог – последовала неудачна аренда в «Оденсе», а квинтэссенцией неудач Коваля стал провал в «Депортиво» - в Испании украинец запомнился катастрофическим дебютом в Примере, ухитрившись в единственном матче заработать удаление и допустить еще несколько результативных ошибок.В «Динамо» Коваль в конкуренции за игровое время уступил Денису Бойко, Артуру Рудько и Георгию Бущану.Действующий контракт Максима Коваля с «Динамо» рассчитан до лета 2020 года. В столичном клубе 25-летний голкипер провел 107 матчей и завоевал Кубок Украины.