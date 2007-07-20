Раздел: Спорт
«Динамо» отправило Коваля в аренду в Саудовскую Аравию
Украинский голкипер Максим Коваль вслед за Сергеем Ребровым отправился покорять чемпионат Саудовской Аравии.
Коваль на правах годичной аренды с опцией выкупа перешел в «Аль-Фатех», сообщает официальный сайт «Динамо». Киевляне в четвертый раз сдают в аренду некогда перспективного украинского вратаря.
Впервые Коваль потерял доверие «Динамо» в 2014 году, когда «бело-синие» отправили голкипера в «Говерлу». В Ужгороде Максим перезапустить карьеру не смог – последовала неудачна аренда в «Оденсе», а квинтэссенцией неудач Коваля стал провал в «Депортиво» - в Испании украинец запомнился катастрофическим дебютом в Примере, ухитрившись в единственном матче заработать удаление и допустить еще несколько результативных ошибок.
В «Динамо» Коваль в конкуренции за игровое время уступил Денису Бойко, Артуру Рудько и Георгию Бущану.
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Действующий контракт Максима Коваля с «Динамо» рассчитан до лета 2020 года. В столичном клубе 25-летний голкипер провел 107 матчей и завоевал Кубок Украины.
Коваль на правах годичной аренды с опцией выкупа перешел в «Аль-Фатех», сообщает официальный сайт «Динамо». Киевляне в четвертый раз сдают в аренду некогда перспективного украинского вратаря.
Впервые Коваль потерял доверие «Динамо» в 2014 году, когда «бело-синие» отправили голкипера в «Говерлу». В Ужгороде Максим перезапустить карьеру не смог – последовала неудачна аренда в «Оденсе», а квинтэссенцией неудач Коваля стал провал в «Депортиво» - в Испании украинец запомнился катастрофическим дебютом в Примере, ухитрившись в единственном матче заработать удаление и допустить еще несколько результативных ошибок.
В «Динамо» Коваль в конкуренции за игровое время уступил Денису Бойко, Артуру Рудько и Георгию Бущану.
Читайте также: «Динамо» отправило вратаря в чемпионат Дании
Действующий контракт Максима Коваля с «Динамо» рассчитан до лета 2020 года. В столичном клубе 25-летний голкипер провел 107 матчей и завоевал Кубок Украины.
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