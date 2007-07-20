Роналду, Месси и Мбаппе претендуют на звание футболиста года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила список номинантов на награду футболисту года.



При составлении списка претендентов группа легенд ФИФА (Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие) учитывали достижения футболистов с 3 июля 2017 по 15 июля 2018 года.



В список вошли три чемпиона мира в составе сборной Франции – Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан. Варан стал единственным футболистом, которому удалось выиграть и чемпионат мира, и Лигу Чемпионов.



Все претенденты на звание футболиста года по версии ФИФА:



Эден Азар («Челси», Бельгия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).



Принять участие в голосовании можно на



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Два года подряд лучшим игроком года по версии ФИФА признается португалец Криштиану Роналду. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter При составлении списка претендентов группа легенд ФИФА (Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие) учитывали достижения футболистов с 3 июля 2017 по 15 июля 2018 года.В список вошли три чемпиона мира в составе сборной Франции – Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан. Варан стал единственным футболистом, которому удалось выиграть и чемпионат мира, и Лигу Чемпионов.Эден Азар («Челси», Бельгия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).Принять участие в голосовании можно на официальном сайте ФИФА . В выборе игрока года также поучаствуют журналисты, капитаны и тренеры национальных сборных.Два года подряд лучшим игроком года по версии ФИФА признается португалец Криштиану Роналду.



