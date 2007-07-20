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«Барселона» подписала звезду французской Лиги 1

«Барселона» подписала звезду французской Лиги 1Каталонская «Барселона» объявила о переходе бразильского полузащитника «Бордо» Малкома.

Приоритетной целью «Барселоны» был экс-полузащитник «Шахтера» Виллиан, однако в «Челси» отвергли 55-миллионное предложение по бразильцу.

Нарвавшись на отказ, «Барселона» вышла на «Бордо» и за считанные часы расстроила сделку французов с «Ромой». Малком уже собирался вылетать в Рим на медосмотр, но в последний момент ситуация изменилась.

За 21-летнего бразильца «Барселона» заплатила 41 миллион евро. Малком подписал с каталонцами пятилетний контракт. В столице Каталонии экс-лидер «Бордо» будет зарабатывать более трех миллионов евро в год.

За игровое время в «Барселоне» Малком будет конкурировать с новоиспеченным чемпионом мира французом Усманом Дембеле, за которого каталонцы в прошлом году выложили рекордные в истории клуба 105 миллионов евро.

Малком выступал в «Бордо» с 2016 года. В Лиге 1 бразилец отыграл 84 матча, забив 20 голов и отдав 13 результативных передач.

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Малком стал третьим новичком «Барселоны» в сезоне 2018-2019. Ранее каталонцы подписали бразильского полузащитника Артура и французского защитника Клемана Ленгле.
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 Теги: чемпионат Испании, Барселона, трансфер

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Сегодня, 21:04 » Автор: Иван Мартынов
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