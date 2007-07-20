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Беллью пообещал нокаутировать Усика
Британец Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) пообещал сотворить сенсацию в бою с украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО).
Усик на прошлой неделе после победы над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и обозначил свою нацеленность на переход в супертяжелый дивизион.
Дебютировать в новой весовой категории Усик хочет в бою с «почетным» чемпионом WBC Тони Беллью, который проявил ответный интерес к поединку с украинцем.
«Усик вошел в историю, и кого он вызвал на бой? Какого-то толстяка из Ливерпуля. Конечно же я немного удивился.
Как я собираюсь победить Усика? Я нокаутирую его ударом в подбородок. У меня нет вариантов. Я не Гассиев. Я бью сильнее.
Я точно нокаутирую Усика. Этот бой будет последним в моей карьере», - цитирует Беллью британская пресса.
Читайте также: Промоутер Беллью начал переговоры по бою с Усиком
Дебют Александра Усика в супертяжелом весе может состояться осенью текущего года. Попутно украинец впервые в профи-карьере отбоксирует на британском ринге.
Усик на прошлой неделе после победы над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и обозначил свою нацеленность на переход в супертяжелый дивизион.
Дебютировать в новой весовой категории Усик хочет в бою с «почетным» чемпионом WBC Тони Беллью, который проявил ответный интерес к поединку с украинцем.
«Усик вошел в историю, и кого он вызвал на бой? Какого-то толстяка из Ливерпуля. Конечно же я немного удивился.
Как я собираюсь победить Усика? Я нокаутирую его ударом в подбородок. У меня нет вариантов. Я не Гассиев. Я бью сильнее.
Я точно нокаутирую Усика. Этот бой будет последним в моей карьере», - цитирует Беллью британская пресса.
Читайте также: Промоутер Беллью начал переговоры по бою с Усиком
Дебют Александра Усика в супертяжелом весе может состояться осенью текущего года. Попутно украинец впервые в профи-карьере отбоксирует на британском ринге.
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