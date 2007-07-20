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Тур де Франс-2018: Кинтана оформил победу на коротком горном этапе
Колумбийский гонщик «Мовистара» Наиро Кинтана стал победителем экспериментального 65-километрового этапа с тремя тяжелыми горными подъемами.
Кинтана на последней горе высшей категории вместе с Рафалом Майкой сбежал от группы генеральщиков и быстро настиг промежуточного лидера Танеля Кангерта. Колумбийцу оставалось сбросить с колеса уставших попутчиков, с чем он без проблем справился. Дополнительным бонусом для Кинтаны стало перемещение на пятую строку в общем зачете.
Лидер генерального зачета Герейнт Томас еще на шаг стал ближе к главной победе в карьере. На 17-м этапе британец увеличил преимущество над ближайшим преследователем до 1 минуты и 59 секунд. Том Дюмулен обошел Кристофера Фрума, который на последних километрах этапа столкнулся с кризисом и проиграл Томасу почти минуту.
Результаты 17-го этапа:
1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2:21,27
2. Дэн Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 0,28
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,47
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 0,52
5. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb)
Общий зачет после 17-го этапа:
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 70.34,11
2. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 1,59
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,31
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,47
5. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,30
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Завтра на Тур де Франс спринтерский этап с двумя горами четвертой категории. Последний подъем расположен за 19 километров до финиша.
Кинтана на последней горе высшей категории вместе с Рафалом Майкой сбежал от группы генеральщиков и быстро настиг промежуточного лидера Танеля Кангерта. Колумбийцу оставалось сбросить с колеса уставших попутчиков, с чем он без проблем справился. Дополнительным бонусом для Кинтаны стало перемещение на пятую строку в общем зачете.
Лидер генерального зачета Герейнт Томас еще на шаг стал ближе к главной победе в карьере. На 17-м этапе британец увеличил преимущество над ближайшим преследователем до 1 минуты и 59 секунд. Том Дюмулен обошел Кристофера Фрума, который на последних километрах этапа столкнулся с кризисом и проиграл Томасу почти минуту.
Результаты 17-го этапа:
1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2:21,27
2. Дэн Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 0,28
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,47
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 0,52
5. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb)
Общий зачет после 17-го этапа:
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 70.34,11
2. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 1,59
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,31
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,47
5. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,30
Читайте также: Тур де Франс-2018: Саган оформил хет-трик в спринте
Завтра на Тур де Франс спринтерский этап с двумя горами четвертой категории. Последний подъем расположен за 19 километров до финиша.
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