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Француз Павар – автор лучшего гола ЧМ-2018
Защитник сборной Франции Бенджамен Павар признан автором лучшего гола чемпионата мира в России.
Пользователи официального сайта ФИФА отметили Павара за невероятный удар в матче 1/8 финала против сборной Аргентины (4:3).
«Мяч скакал по газону. Не было времени думать, я постарался положил корпус так, чтобы мяч не ушел выше ворот. Постарался вернуть его в том же направлении, откуда он прилетел. Так мне всегда объясняли нападающие. Все это я сделал автоматически и, когда увидел, что он залетел в ворота… Я был безумно счастлив», - цитирует Павара официальный сайт ФИФА.
Второе место в голосовании занял гол полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро в матче с Японией (1:2), а тройку лучших мячей Мундиаля-2018 дополнил дальний удар Луки Модрича в матче с Аргентиной (3:0).
Павар стал первым европейский победителем в номинации «Лучший гол чемпионата». С момента учреждения награды в 2006 году ее обладателями становились представители сборных из Южной Америки – Макси Родригес (Аргентина), Диего Форлан (Уругвай) и Хамес Родригес (Колумбия).
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Топ-10 голов чемпионата мира в России:
Пользователи официального сайта ФИФА отметили Павара за невероятный удар в матче 1/8 финала против сборной Аргентины (4:3).
«Мяч скакал по газону. Не было времени думать, я постарался положил корпус так, чтобы мяч не ушел выше ворот. Постарался вернуть его в том же направлении, откуда он прилетел. Так мне всегда объясняли нападающие. Все это я сделал автоматически и, когда увидел, что он залетел в ворота… Я был безумно счастлив», - цитирует Павара официальный сайт ФИФА.
Второе место в голосовании занял гол полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро в матче с Японией (1:2), а тройку лучших мячей Мундиаля-2018 дополнил дальний удар Луки Модрича в матче с Аргентиной (3:0).
Павар стал первым европейский победителем в номинации «Лучший гол чемпионата». С момента учреждения награды в 2006 году ее обладателями становились представители сборных из Южной Америки – Макси Родригес (Аргентина), Диего Форлан (Уругвай) и Хамес Родригес (Колумбия).
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Топ-10 голов чемпионата мира в России:
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