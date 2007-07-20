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Француз Павар – автор лучшего гола ЧМ-2018

Француз Павар – автор лучшего гола ЧМ-2018Защитник сборной Франции Бенджамен Павар признан автором лучшего гола чемпионата мира в России.

Пользователи официального сайта ФИФА отметили Павара за невероятный удар в матче 1/8 финала против сборной Аргентины (4:3).

«Мяч скакал по газону. Не было времени думать, я постарался положил корпус так, чтобы мяч не ушел выше ворот. Постарался вернуть его в том же направлении, откуда он прилетел. Так мне всегда объясняли нападающие. Все это я сделал автоматически и, когда увидел, что он залетел в ворота… Я был безумно счастлив», - цитирует Павара официальный сайт ФИФА.



Второе место в голосовании занял гол полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро в матче с Японией (1:2), а тройку лучших мячей Мундиаля-2018 дополнил дальний удар Луки Модрича в матче с Аргентиной (3:0).

Павар стал первым европейский победителем в номинации «Лучший гол чемпионата». С момента учреждения награды в 2006 году ее обладателями становились представители сборных из Южной Америки – Макси Родригес (Аргентина), Диего Форлан (Уругвай) и Хамес Родригес (Колумбия).

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Топ-10 голов чемпионата мира в России:

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 Теги: ЧМ-2018, Павар, Франция

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Сегодня, 19:34 » Автор: Иван Мартынов
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