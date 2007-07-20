Француз Павар – автор лучшего гола ЧМ-2018

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Пользователи официального сайта ФИФА отметили Павара за невероятный удар в матче 1/8 финала против сборной Аргентины (4:3).«Мяч скакал по газону. Не было времени думать, я постарался положил корпус так, чтобы мяч не ушел выше ворот. Постарался вернуть его в том же направлении, откуда он прилетел. Так мне всегда объясняли нападающие. Все это я сделал автоматически и, когда увидел, что он залетел в ворота… Я был безумно счастлив», - цитирует Павара официальный сайт ФИФА.Второе место в голосовании занял гол полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро в матче с Японией (1:2), а тройку лучших мячей Мундиаля-2018 дополнил дальний удар Луки Модрича в матче с Аргентиной (3:0).Павар стал первым европейский победителем в номинации «Лучший гол чемпионата». С момента учреждения награды в 2006 году ее обладателями становились представители сборных из Южной Америки – Макси Родригес (Аргентина), Диего Форлан (Уругвай) и Хамес Родригес (Колумбия).