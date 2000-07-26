» » Лига Чемпионов: домашние победы «Селтика» и «Аякса»
Раздел: Спорт  
0

Лига Чемпионов: домашние победы «Селтика» и «Аякса»

Лига Чемпионов: домашние победы «Селтика» и «Аякса»Завершены первые матчи второго раунда квалификации Лиги Чемпионов.

«Аякс» в домашнем матче с австрийским «Штурмом» забил два безответных мяча и создал хороший задел перед ответным поединком. Хаким Зиеш в первом тайме забил после грубой ошибки вратаря, а Лассе Шене добил мяч в сетку после неудачно исполненного пенальти.

«Селтик» проявил характер в домашнем матче с «Русенборгом». Главным героем матча стал французский форвард Одсонн Эдуард, которого шотландский гранд выкупил у ПСЖ.

БАТЭ и «Лудогорец» в домашних матчах на двоих нанесли 30 ударов в сторону ворот соперников, но так и не смогли вскрыть оборону ХИКа и «Видеотона» соответственно.

Ответные матчи второго раунда квалификации Лиги Чемпионов состоятся 31 июля и 1 августа.

Читайте также: Француз Павар – автор лучшего гола ЧМ-2018

Результаты первых матчей второго раунда квалификации Лиги Чемпионов:

Кукеси (Албания) – Карабах (Азербайджан) – 0:0

Лудогорец (Болгария) – Видеотон (Венгрия) – 0:0

БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия) – 0:0

Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия) – 2:0
Голы: Зиеш, 15, Шене, 57

Селтик (Шотландия) – Русенборг (Норвегия) – 3:1
Голы: Эдуар, 43, 75, Нтчам, 46 – Мелинг, 15
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Лига Чемпионов, Аякс, Селтик

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:08 » Автор: Иван Мартынов
     70
     0

Похожие новости по теме

«Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов сыграет со «Славией» «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов сыграет со «Славией»

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» узнало первого соперника по квалификации Лиги Чемпионов 2018-2019.

Лига Чемпионов: АПОЭЛ вылетает из квалификации, успехи «Селтика» и «Легии» Лига Чемпионов: АПОЭЛ вылетает из квалификации, успехи «Селтика» и «Легии»

Определились все участники второго раунда квалификации Лиги Чемпионов 2018-2019.

Лига Чемпионов: первая жеребьевка сезона Лига Чемпионов: первая жеребьевка сезона

[b][b]УЕФА провел первую жеребьевку Лиги Чемпионов в сезоне 2017-2018.[/b]

Лига Чемпионов: успехи «Базеля», «Селтика» и «Зальцбурга» Лига Чемпионов: успехи «Базеля», «Селтика» и «Зальцбурга»

Состоялись очередные матчи квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов: «БАТЭ», «Стяуа» и «Селтик» преодолели второй раунд квалификации Лига Чемпионов: «БАТЭ», «Стяуа» и «Селтик» преодолели второй раунд квалификации

Состоялись ответные поединки второго раунда квалификации Лиги Чемпионов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх