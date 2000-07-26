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Лига Чемпионов: домашние победы «Селтика» и «Аякса»
Завершены первые матчи второго раунда квалификации Лиги Чемпионов.
«Аякс» в домашнем матче с австрийским «Штурмом» забил два безответных мяча и создал хороший задел перед ответным поединком. Хаким Зиеш в первом тайме забил после грубой ошибки вратаря, а Лассе Шене добил мяч в сетку после неудачно исполненного пенальти.
«Селтик» проявил характер в домашнем матче с «Русенборгом». Главным героем матча стал французский форвард Одсонн Эдуард, которого шотландский гранд выкупил у ПСЖ.
БАТЭ и «Лудогорец» в домашних матчах на двоих нанесли 30 ударов в сторону ворот соперников, но так и не смогли вскрыть оборону ХИКа и «Видеотона» соответственно.
Ответные матчи второго раунда квалификации Лиги Чемпионов состоятся 31 июля и 1 августа.
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Результаты первых матчей второго раунда квалификации Лиги Чемпионов:
Кукеси (Албания) – Карабах (Азербайджан) – 0:0
Лудогорец (Болгария) – Видеотон (Венгрия) – 0:0
БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия) – 0:0
Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия) – 2:0
Голы: Зиеш, 15, Шене, 57
Селтик (Шотландия) – Русенборг (Норвегия) – 3:1
Голы: Эдуар, 43, 75, Нтчам, 46 – Мелинг, 15
«Аякс» в домашнем матче с австрийским «Штурмом» забил два безответных мяча и создал хороший задел перед ответным поединком. Хаким Зиеш в первом тайме забил после грубой ошибки вратаря, а Лассе Шене добил мяч в сетку после неудачно исполненного пенальти.
«Селтик» проявил характер в домашнем матче с «Русенборгом». Главным героем матча стал французский форвард Одсонн Эдуард, которого шотландский гранд выкупил у ПСЖ.
БАТЭ и «Лудогорец» в домашних матчах на двоих нанесли 30 ударов в сторону ворот соперников, но так и не смогли вскрыть оборону ХИКа и «Видеотона» соответственно.
Ответные матчи второго раунда квалификации Лиги Чемпионов состоятся 31 июля и 1 августа.
Читайте также: Француз Павар – автор лучшего гола ЧМ-2018
Результаты первых матчей второго раунда квалификации Лиги Чемпионов:
Кукеси (Албания) – Карабах (Азербайджан) – 0:0
Лудогорец (Болгария) – Видеотон (Венгрия) – 0:0
БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия) – 0:0
Аякс (Нидерланды) – Штурм (Австрия) – 2:0
Голы: Зиеш, 15, Шене, 57
Селтик (Шотландия) – Русенборг (Норвегия) – 3:1
Голы: Эдуар, 43, 75, Нтчам, 46 – Мелинг, 15
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