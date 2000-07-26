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Усик может отложить дебют в супертяжелом весе
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) может задержаться в крузервейте как минимум на один бой.
После недавней победы над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии Усик бросил вызов Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), а тот сразу же согласился встретиться с украинцем.
Ожидалось, что в бою с Беллью Усик дебютирует в супертяжелом весе, однако британский боксер готов вернуться в тяжелый вес и поспорить за принадлежащие Александру титулы по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.
«Я знаю, что Усик хочет готов сражаться в супертяжелом весе, но этот бой должен быть за четыре пояса, иначе в этом нет смысла.
Я могу сделать вес, просто мне понадобиться немного больше времени. Я могу справиться с этим, никаких проблем.
Вероятно, это будет не очень приятно, но в конечном итоге я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика», - цитирует Беллью портал «Boxingscene».
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Тони Беллью перед победным реваншем против Дэвида Хэя в мае текущего года на весах показал 95,4 кг. Лимит тяжелого веса – 90,7 кг.
После недавней победы над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии Усик бросил вызов Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), а тот сразу же согласился встретиться с украинцем.
Ожидалось, что в бою с Беллью Усик дебютирует в супертяжелом весе, однако британский боксер готов вернуться в тяжелый вес и поспорить за принадлежащие Александру титулы по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.
«Я знаю, что Усик хочет готов сражаться в супертяжелом весе, но этот бой должен быть за четыре пояса, иначе в этом нет смысла.
Я могу сделать вес, просто мне понадобиться немного больше времени. Я могу справиться с этим, никаких проблем.
Вероятно, это будет не очень приятно, но в конечном итоге я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика», - цитирует Беллью портал «Boxingscene».
Читайте также: Усик мечтает о бое с Джошуа
Тони Беллью перед победным реваншем против Дэвида Хэя в мае текущего года на весах показал 95,4 кг. Лимит тяжелого веса – 90,7 кг.
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