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Раздел: Спорт  
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Усик может отложить дебют в супертяжелом весе

Усик может отложить дебют в супертяжелом весеАбсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) может задержаться в крузервейте как минимум на один бой.

После недавней победы над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии Усик бросил вызов Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), а тот сразу же согласился встретиться с украинцем.

Ожидалось, что в бою с Беллью Усик дебютирует в супертяжелом весе, однако британский боксер готов вернуться в тяжелый вес и поспорить за принадлежащие Александру титулы по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

«Я знаю, что Усик хочет готов сражаться в супертяжелом весе, но этот бой должен быть за четыре пояса, иначе в этом нет смысла.

Я могу сделать вес, просто мне понадобиться немного больше времени. Я могу справиться с этим, никаких проблем.

Вероятно, это будет не очень приятно, но в конечном итоге я получаю возможность завоевать все четыре пояса. На самом деле, я считаю, что могу нокаутировать Усика», - цитирует Беллью портал «Boxingscene».

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Тони Беллью перед победным реваншем против Дэвида Хэя в мае текущего года на весах показал 95,4 кг. Лимит тяжелого веса – 90,7 кг.
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 Теги: Усик, Беллью, бокс

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Сегодня, 00:35 » Автор: Иван Мартынов
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