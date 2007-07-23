Тайсон близок к уходу из «Шахтера»

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О грядущем уходе Тайсона из «Шахтера» сообщает портал Football.ua. Издание Fox Sports главным претендентом на полузащитника сборной Бразилии называет «Сан-Паулу» - клуб из одноименного города уже сделал «Шахтеру» официальное предложение, подробности которого не разглашаются.«Сан-Паулу» готов платить Тайсону 100 тысяч долларов в месяц, что примерно в два раза меньше, чем 30-летний бразилец получает в Украине.Сам Тайсон предпочитает вернуться в родной «Интернасьонал», цвета которого хавбек защищал с 2008 по 2010 года, прежде чем за 6 миллионов евро был продан в «Металлисте».В «Шахтере» Тайсон выступает с января 2013 года. За бразильца «горняки» пять лет назад заплатили более 15 миллионов евро, что сделало переход Тайсон крупнейшим внутренним трансфером в истории чемпионата Украины.С «Шахтером» Тайсон четырежды стал чемпионом Украины и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Во всех турнирах бразилец отыграл 203 матча, забив 36 голов и отдав 52 результативных передачи.Портал «Трансфермаркет» оценивает Тайсона в 11 миллионов евро. Контракт футболиста с «Шахтером» рассчитан до лета 2021 года.