Раздел: Спорт
Тайсон близок к уходу из «Шахтера»
Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон в ближайшее время может покинуть Украину.
О грядущем уходе Тайсона из «Шахтера» сообщает портал Football.ua. Издание Fox Sports главным претендентом на полузащитника сборной Бразилии называет «Сан-Паулу» - клуб из одноименного города уже сделал «Шахтеру» официальное предложение, подробности которого не разглашаются.
«Сан-Паулу» готов платить Тайсону 100 тысяч долларов в месяц, что примерно в два раза меньше, чем 30-летний бразилец получает в Украине.
Сам Тайсон предпочитает вернуться в родной «Интернасьонал», цвета которого хавбек защищал с 2008 по 2010 года, прежде чем за 6 миллионов евро был продан в «Металлисте».
В «Шахтере» Тайсон выступает с января 2013 года. За бразильца «горняки» пять лет назад заплатили более 15 миллионов евро, что сделало переход Тайсон крупнейшим внутренним трансфером в истории чемпионата Украины.
С «Шахтером» Тайсон четырежды стал чемпионом Украины и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Во всех турнирах бразилец отыграл 203 матча, забив 36 голов и отдав 52 результативных передачи.
Читайте также: Тайсон уведомил «Шахтер» о желании уйти
Портал «Трансфермаркет» оценивает Тайсона в 11 миллионов евро. Контракт футболиста с «Шахтером» рассчитан до лета 2021 года.
О грядущем уходе Тайсона из «Шахтера» сообщает портал Football.ua. Издание Fox Sports главным претендентом на полузащитника сборной Бразилии называет «Сан-Паулу» - клуб из одноименного города уже сделал «Шахтеру» официальное предложение, подробности которого не разглашаются.
«Сан-Паулу» готов платить Тайсону 100 тысяч долларов в месяц, что примерно в два раза меньше, чем 30-летний бразилец получает в Украине.
Сам Тайсон предпочитает вернуться в родной «Интернасьонал», цвета которого хавбек защищал с 2008 по 2010 года, прежде чем за 6 миллионов евро был продан в «Металлисте».
В «Шахтере» Тайсон выступает с января 2013 года. За бразильца «горняки» пять лет назад заплатили более 15 миллионов евро, что сделало переход Тайсон крупнейшим внутренним трансфером в истории чемпионата Украины.
С «Шахтером» Тайсон четырежды стал чемпионом Украины и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Во всех турнирах бразилец отыграл 203 матча, забив 36 голов и отдав 52 результативных передачи.
Читайте также: Тайсон уведомил «Шахтер» о желании уйти
Портал «Трансфермаркет» оценивает Тайсона в 11 миллионов евро. Контракт футболиста с «Шахтером» рассчитан до лета 2021 года.
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