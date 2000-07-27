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Украинцы в Лиге Европы: дубль Эсеола, три ассиста Нойка

Украинцы в Лиге Европы: дубль Эсеола, три ассиста НойкаУкраинские футболисты в составе зарубежных клубов с переменным успехом штурмуют второй раунд квалификации Лиги Европы.

Главным героем дня среди украинских легионеров стал форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола – экс-нападающий «Александрии», «Звезды» и «Арсенала» оформил дубль в матче с голландским АЗ, а его команда выиграла 2:0 и сделала мощную заявку на выход в третий раунд.

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский положил начало разгрому «Фолы» из Люксембурга (5:0). На 4-й минуте хавбек сборной Украины фирменным ударом со штрафного открыл счет в матче. Малиновский при счете 4:0 был заменен в перерыве.

Большой вклад в успех бресткого «Динамо» в матче с «Атромитосом» (4:3) сделал Александр Нойок. Воспитанник «Шахтера» отдал три результативных передачи. Экс-форвард «Черноморца» Алексей Хобленко отметился только желтой карточкой.

Голкипер Дмитрий Непогодов помог казахстанскому «Тоболу» со счетом 2:1 обыграть «Пюник». В составе армян 90 минут на поле провел еще один украинец – полузащитник Максим Трусевич.

Защитник «Леха» Владимир Костевич отыграл 90 минут в выездном матче против «Шахтера» из Солигорска (1:1). «Лех» ушел от поражения за минуту до конца основного времени игры.

Известный по выступлениям в «Черноморце» защитник Александр Азацкий отыграл 90 минут в победном для «Торпедо» из Кутаиси домашнем матче против «Викингура».

Защитник Тарас Бондаренко в составе сербских «Радничек» на выезде со счетом 0:2 уступил «Маккаби» из Тель-Авива.

Защитник «Вентспилса» Гиули Манджгаладзе не спас свою команду от домашнего поражения в матче с «Бордо» (0:1).

Экс-защитник «Зари» Артем Сухоцкий в составе «Слована» на выезде со счетом 1:2 уступил мальтийскому «Бальцану». Украинец провел на поле 90 минут.

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Полузащитник «Осиека» Дмитрий Лепа отыграл 30 минут в домашнем матче против «Рейнджерса» (0:1), возглавляемого легендарным Стивеном Джеррардом.
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 Теги: Лига Европы, Эсеола, Малиновский

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Вчера, 23:55 » Автор: Иван Мартынов
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