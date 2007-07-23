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«Динамо» обвинило ФФУ в пособничестве «Шахтеру»

«Динамо» обвинило ФФУ в пособничестве «Шахтеру»Киевское «Динамо» раскритиковало действия Федерации футбола Украины после серии скандальных моментов в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера».

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины на сегодняшнем заседании объявил о дисквалификации защитника «Шахтера» Исмаили не на прописанные в регламенте три матча, а на два, что позволит бразильцу выйти на поле в матче третьего тура Премьер-лиги против «Динамо».

В то же время КДК ФФУ не стал рассматривать агрессивное поведение футболистов «Динамо» Никиты Бурды и Томаша Кадара, спровоцировавшего конфликт в концовке матча за Суперкубок.

«ФФУ даже не искала хоть каких-то формально-юридических оснований для нарушения регламента. Просто решили, что «Шахтеру» без этого футболиста нельзя играть против «Динамо». Потому что зрителям будет неинтересно. Так и записали, не заморачиваясь.

А зачем выдумывать? Можно просто каждое решение Федерации принимать в интересах «Шахтера» и его болельщиков. Или болельщика. Так прямо и писать, чтобы не тратить время на объяснения, которых не может быть.

Мы не знаем, почему «Шахтер» не может выигрывать без такой помощи. Но можем предположить, что в дальнейшем в интересах болельщиков этой команды начнут пренебрегать не только регламентом, но и самими правилами игры.

Чем может ответить «Динамо», у которого тоже есть зрители? Наш ответ будет простой – мы всегда будем играть по правилам и соблюдать регламент, что бы там ни придумала ФФУ», - пишет официальный сайт «Динамо».

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Теперь уже резонансный матч третьего тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Шахтером» состоится 3 августа в Киеве на НСК «Олимпийский».
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Шахтер

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Сегодня, 20:22 » Автор: Иван Мартынов
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