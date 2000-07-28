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Милевский может вернуться в Украину
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский с недавних пор является свободным агентом.
На прошлой неделе «Динамо» из Бреста объявило о расторжении контракта с Милевским. Белорусский клуб отказался от основного форварда из-за проблем украинца с дисциплиной.
«На сегодняшний день у меня имеется четыре предложения, но пока что они не устраивают нас в профессиональном плане. Эти клубы представляют немножко не те чемпионаты, на которые мы бы хотели ориентироваться.
Есть два предложения из чемпионата Украины. Естественно, речь идет о командах Премьер-лиги. Но Артем уже много раз говорил, что кроме Динамо Киев ему сложно себя представить в другой украинской команде», - цитирует Sport Arena агента Милевского Александра Панкова.
По словам представителя Милевского, интерес к форварду проявляет национальный чемпион, выступающий во втором раунде квалификации Лиги Европы. В этот круг входят «Спартакс» (Латвия), «Гонвед» (Венгрия), «Марибор» (Словения), «Партизан» (Сербия) и другие клубы.
За 36 матчей в футболке «Динамо» Брест Милевский забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. В Беларуси экс-нападающий «Динамо» выиграл Кубок и Суперкубок.
Читайте также: Милевский заговорил о возвращении в «Динамо»
Артем Милевский после скандального ухода из киевского «Динамо» поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, России и Беларуси.
На прошлой неделе «Динамо» из Бреста объявило о расторжении контракта с Милевским. Белорусский клуб отказался от основного форварда из-за проблем украинца с дисциплиной.
«На сегодняшний день у меня имеется четыре предложения, но пока что они не устраивают нас в профессиональном плане. Эти клубы представляют немножко не те чемпионаты, на которые мы бы хотели ориентироваться.
Есть два предложения из чемпионата Украины. Естественно, речь идет о командах Премьер-лиги. Но Артем уже много раз говорил, что кроме Динамо Киев ему сложно себя представить в другой украинской команде», - цитирует Sport Arena агента Милевского Александра Панкова.
По словам представителя Милевского, интерес к форварду проявляет национальный чемпион, выступающий во втором раунде квалификации Лиги Европы. В этот круг входят «Спартакс» (Латвия), «Гонвед» (Венгрия), «Марибор» (Словения), «Партизан» (Сербия) и другие клубы.
За 36 матчей в футболке «Динамо» Брест Милевский забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. В Беларуси экс-нападающий «Динамо» выиграл Кубок и Суперкубок.
Читайте также: Милевский заговорил о возвращении в «Динамо»
Артем Милевский после скандального ухода из киевского «Динамо» поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, России и Беларуси.
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