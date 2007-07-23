«Динамо» на последних минутах вырвало победу над «Львовом»

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Для вице-чемпиона страны матч начинался непросто – «Львов» на первых минутах активно шел вперед и старался использовать каждую возможность для атаки.Ближе к середине первого тайма «Динамо» окончательно завладело инициативой – хорошие моменты для взятия ворот были у Че Че и Буяльского, а Вербич регулярно доставлял проблемы обороны «Львова».Во втором тайме «Львов» окончательно сосредоточился на игре в обороне. На 71-й минуте у «Динамо» был шанс закрыть все вопросы, но Сидорчук с нескольких метров не смог переиграть Бандуру.Тут же возник спорный момент у ворот Бойко – Аугусто ворвался в штрафную, но упал после контакта с Сидорчуком. Рефери матча в этом моменте увидел симуляцию со стороны игрока «Львова».На 90-й минуте Хацкевич бросил в бой молодого Русина, и тот моментально отблагодарил тренера за доверие. У «Динамо» в компенсированное время прошла быстра атака, в результате которой Андриевский отдал мяч на Русину, а Назарию оставалось протолкнуть мяч в полупустые ворота.В третьем туре «Динамо» на НСК «Олимпийский» ждет жаркий матч против «Шахтера», а «Львов» на выезде сыграет с «Ворсклой».ФК Львов —0:1Гол: Русин, 90+2: Бандура — Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин — Приймак (Рафаэль, 76), Каленчук — Волошинович (Панамби, 58), Аугусто, Западня (Тейлор, 64) — Бруно: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Русин, 90+1) — Буяльский, Че Че (Сидорчук, 63) — Цыганков, Гармаш (Андриевский, 58), Вербич — БесединПредупреждения: Аугусто — Беседин