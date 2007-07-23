Раздел: Спорт
«Динамо» на последних минутах вырвало победу над «Львовом»
Киевское «Динамо» во втором туре Премьер-лиги на выезде с трудом дожало «Львов».
Для вице-чемпиона страны матч начинался непросто – «Львов» на первых минутах активно шел вперед и старался использовать каждую возможность для атаки.
Ближе к середине первого тайма «Динамо» окончательно завладело инициативой – хорошие моменты для взятия ворот были у Че Че и Буяльского, а Вербич регулярно доставлял проблемы обороны «Львова».
Во втором тайме «Львов» окончательно сосредоточился на игре в обороне. На 71-й минуте у «Динамо» был шанс закрыть все вопросы, но Сидорчук с нескольких метров не смог переиграть Бандуру.
Тут же возник спорный момент у ворот Бойко – Аугусто ворвался в штрафную, но упал после контакта с Сидорчуком. Рефери матча в этом моменте увидел симуляцию со стороны игрока «Львова».
На 90-й минуте Хацкевич бросил в бой молодого Русина, и тот моментально отблагодарил тренера за доверие. У «Динамо» в компенсированное время прошла быстра атака, в результате которой Андриевский отдал мяч на Русину, а Назарию оставалось протолкнуть мяч в полупустые ворота.
В третьем туре «Динамо» на НСК «Олимпийский» ждет жаркий матч против «Шахтера», а «Львов» на выезде сыграет с «Ворсклой».
Читайте также: «Шахтер» обыграл «Зарю» и приблизился к чемпионству
ФК Львов — Динамо 0:1
Гол: Русин, 90+2
ФК Львов: Бандура — Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин — Приймак (Рафаэль, 76), Каленчук — Волошинович (Панамби, 58), Аугусто, Западня (Тейлор, 64) — Бруно
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Русин, 90+1) — Буяльский, Че Че (Сидорчук, 63) — Цыганков, Гармаш (Андриевский, 58), Вербич — Беседин
Предупреждения: Аугусто — Беседин
Для вице-чемпиона страны матч начинался непросто – «Львов» на первых минутах активно шел вперед и старался использовать каждую возможность для атаки.
Ближе к середине первого тайма «Динамо» окончательно завладело инициативой – хорошие моменты для взятия ворот были у Че Че и Буяльского, а Вербич регулярно доставлял проблемы обороны «Львова».
Во втором тайме «Львов» окончательно сосредоточился на игре в обороне. На 71-й минуте у «Динамо» был шанс закрыть все вопросы, но Сидорчук с нескольких метров не смог переиграть Бандуру.
Тут же возник спорный момент у ворот Бойко – Аугусто ворвался в штрафную, но упал после контакта с Сидорчуком. Рефери матча в этом моменте увидел симуляцию со стороны игрока «Львова».
На 90-й минуте Хацкевич бросил в бой молодого Русина, и тот моментально отблагодарил тренера за доверие. У «Динамо» в компенсированное время прошла быстра атака, в результате которой Андриевский отдал мяч на Русину, а Назарию оставалось протолкнуть мяч в полупустые ворота.
В третьем туре «Динамо» на НСК «Олимпийский» ждет жаркий матч против «Шахтера», а «Львов» на выезде сыграет с «Ворсклой».
Читайте также: «Шахтер» обыграл «Зарю» и приблизился к чемпионству
ФК Львов — Динамо 0:1
Гол: Русин, 90+2
ФК Львов: Бандура — Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин — Приймак (Рафаэль, 76), Каленчук — Волошинович (Панамби, 58), Аугусто, Западня (Тейлор, 64) — Бруно
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Русин, 90+1) — Буяльский, Че Че (Сидорчук, 63) — Цыганков, Гармаш (Андриевский, 58), Вербич — Беседин
Предупреждения: Аугусто — Беседин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
181
0
Также советуем посмотреть
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
Оставьте свой комментарий