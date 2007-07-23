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Полузащитник «Динамо» станет игроком «Сантоса»

Полузащитник «Динамо» станет игроком «Сантоса»Парагвайский легионер «Динамо» Дерлис Гонсалес продолжит карьеру в бразильской Серии А.

Гонсалес в интервью изданию «Gazeta Esportiva» подтвердил договоренность с «Сантосом» по контракту. Ранее стороны не могли сойтись по финансовым условиям – Гонсалес хотел сохранить свою зарплату в «Динамо» (110 тысяч долларов в неделю), а бразильцы предлагали футболисту около 70 тысяч.

«Соглашение с «Сантосом» достигнуто. Рад, что буду выступать в этом клубе. Хочу как можно быстрее вернуться на поле — соскучился по футболу», - заявил полузащитник «Динамо».

Гонсалес станет игроком «Сантоса» на правах аренды. В обратном направлении последует бразильский полузащитник Виктор Буэно, которого «Динамо» также возьмет в аренду.

За Гонсалеса «Динамо» в июле 2015 года заплатило «Базелю» более 9 миллионов евро. Парагвайцу после ухода Андрея Ярмоленко пророчили статус лидера «бело-синих», но оставить заметный след в столичном клубе ему так и не удалось.

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Дерлис Гонсалес в «Динамо» во всех турнирах отыграл 85 матчей – на счету парагвайца 12 голов и 15 результативных передач.
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 Теги: Динамо, Гонсалес, трансфер

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Сегодня, 11:36 » Автор: Иван Мартынов
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