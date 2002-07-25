Формула-1: Хэмилтон в шестой раз выиграл Гран-при Венгрии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На старте гонки Хэмилтон отстоял лидерство, Боттас не пропустил вперед пилотов «Феррари», а Феттель обошел Райкконена и стал третьим. Пока Хэмилтон отрывался, Боттас стал сдерживать Феттеля, который сделал ставку на длинный первый отрезок.После остановок Хэмилтона и Боттас Феттель вырвался на чистый трек, однако не сумел создать необходимый отрыв от пилотов «Мерседеса». Феттель из-за небольшой ошибки на пит-стопе упустил промежуточное второе место, что полностью разрушило тактику «Феррари».Хэмилтон снова стал отрываться от преследователей, а Боттас более 20 кругов сдерживал Феттеля. Когда немец с контактом все-таки прошел второго пилота «Мерседеса», Хэмилтон сбежал вперед на 24 секунды. Никаких шансов зацепиться за победу у лидера «Феррари» не было.Компанию Хэмилтону и Феттелю на подиуме Гран-при Венгрии составил Райкконен, опередивший Боттас после его агрессивного маневра в борьбе с Феттелем.Формула-1 уходит в отпуск. Следующая гонка состоится в Бельгии 26 августа.1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 70 кругов2. Себастьян Феттель («Феррари») +17,1233. Кими Райкконен («Феррари») +20,1014. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,4195. Валттери Боттас («Мерседес») +50,0006. Пьер Гасли («Торо Россо») +73,5647. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг9. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг11. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг13. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг15. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга16. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга17. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга