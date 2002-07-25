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Формула-1: Хэмилтон в шестой раз выиграл Гран-при Венгрии

Формула-1: Хэмилтон в шестой раз выиграл Гран-при ВенгрииПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверенно выиграл гонку на автодроме Хунгароринг возле Будапешта.

На старте гонки Хэмилтон отстоял лидерство, Боттас не пропустил вперед пилотов «Феррари», а Феттель обошел Райкконена и стал третьим. Пока Хэмилтон отрывался, Боттас стал сдерживать Феттеля, который сделал ставку на длинный первый отрезок.

После остановок Хэмилтона и Боттас Феттель вырвался на чистый трек, однако не сумел создать необходимый отрыв от пилотов «Мерседеса». Феттель из-за небольшой ошибки на пит-стопе упустил промежуточное второе место, что полностью разрушило тактику «Феррари».

Хэмилтон снова стал отрываться от преследователей, а Боттас более 20 кругов сдерживал Феттеля. Когда немец с контактом все-таки прошел второго пилота «Мерседеса», Хэмилтон сбежал вперед на 24 секунды. Никаких шансов зацепиться за победу у лидера «Феррари» не было.

Компанию Хэмилтону и Феттелю на подиуме Гран-при Венгрии составил Райкконен, опередивший Боттас после его агрессивного маневра в борьбе с Феттелем.

Формула-1 уходит в отпуск. Следующая гонка состоится в Бельгии 26 августа.

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Гран-при Венгрии. Результаты гонки:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 70 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +17,123
3. Кими Райкконен («Феррари») +20,101

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,419
5. Валттери Боттас («Мерседес») +50,000
6. Пьер Гасли («Торо Россо») +73,564
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
9. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

11. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
13. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
16. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
17. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
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 Теги: Формула-1, Гран-При Венгрии, Хэмилтон

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Сегодня, 18:06 » Автор: Иван Мартынов
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